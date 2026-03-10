国际油价过山车　金融市场现反转

纽约股市三大股指当日显著低开，但跌幅随油价回落而收窄，尾盘受利好消息刺激大幅拉升，收盘时纽约股市三大股指均明显上涨。

当日早盘，道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数跌幅一度分别达到1.87%、1.54%和1.45%。

截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨239.25点，收于47740.8点，涨幅为0.50%；标准普尔500种股票指数上涨55.97点，收于6795.99点，涨幅为0.83%；纳斯达克综合指数上涨308.267点，收于22695.95点，涨幅为1.38%。

美国总统特朗普9日在接受哥伦比亚广播公司采访时表示，美国和以色列对伊朗的战事已进行得“非常彻底”，暗示美国对伊朗的战事可能很快结束。

特朗普还称，霍尔木兹海峡目前有船只通行，但他仍在考虑“控制”这一重要航道。

七国集团成员国财政部长9日召开线上会议讨论当前中东局势影响。会后声明说，将继续监控能源市场变化，并已经准备好采取必要措施，包括通过释放库存为全球能源供应提供支持。

国际油价当日经历大幅反转行情，在早些时候暴涨后，盘中回吐涨幅，后续走低并显著下跌。

纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格在隔夜市场一度升至每桶接近120美元，比前一交易日上涨超30%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格一度升至接近每桶120美元，比前一交易日上涨接近30%。

截至收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨3.87美元，收于每桶94.77美元，涨幅为4.26%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6.27美元，收于每桶98.96美元，涨幅为6.76%。在美国东部时间9日晚开始的下一个交易日开盘后，国际油价继续大幅下跌。