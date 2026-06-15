国内游还是出境游更划算？游客这样选择暑期度假目的地

一名哈萨克斯坦网友在社交媒体上表示，由于国内部分旅游目的地价格较高，他最终选择前往土耳其度假。

不过，布拉拜地区住宿业者表示，当地可提供不同价位的住宿选择，但夏季是旅游旺季，游客最好提前一个月预订。当地度假小木屋每晚租金约为1万至2万坚戈，设施更加完善的别墅价格则从每晚8万坚戈起。

旅游业专家莫尔迪尔·谢里克表示，不少游客在制定暑期出游计划时，都会对比国内游与出境游的成本。其中，海外旅游最大的吸引力之一在于“尾单游”和特价旅游产品。

她指出，对于已经做好出行准备的游客来说，常常能够以较低价格购买到包含机票、住宿、接送服务、医疗保险甚至“一价全包”服务的一周旅游套餐。部分目的地的人均费用仅为20万至25万坚戈，而在哈萨克斯坦国内完成同等标准的一周度假，花费往往相当甚至更高。

Фото: ГНПП «Бурабай»

与此同时，许多国外酒店还针对儿童推出优惠政策。例如，部分酒店允许12岁以下儿童免费入住，一些酒店甚至将免费年龄提高至13岁或14岁，具体取决于酒店自身政策。

谢里克举例称，马尔代夫部分酒店在夏季淡季期间允许儿童免费入住，游客仅需承担机票费用。由于夏季属于当地旅游淡季，不少酒店会通过推出优惠活动吸引家庭游客。

她同时指出，哈萨克斯坦国内旅游市场近年来也开始推出更多优惠产品。今年夏天，部分旅行社推出“Kids Go Free（儿童免费出行）”活动，购买国内旅游套餐的家庭可享受儿童免费机票优惠，仅需为成年人支付机票费用。

例如，来自阿拉木图的游客前往阿克套度假时，可以购买包含机票、住宿和接送服务的一站式旅游套餐。在“Kids Go Free”活动框架下，儿童免费乘机政策仅适用于购买完整旅游套餐的游客，不适用于单独购买机票的情况。

此外，两岁以下婴幼儿无论是在哈萨克斯坦国内还是出境旅行，通常都可免费乘机，因为他们无需单独占用座位。

专家认为，究竟是国内游还是出境游更便宜，并不存在统一答案。如果提前规划并选择合适的住宿方案，国内旅游同样能够获得较高性价比；而在遇到价格优惠的尾单产品时，部分海外旅游套餐甚至可能比国内旅游更具吸引力。

哈萨克斯坦国内旅游持续增长

哈萨克斯坦旅游和体育部数据显示，2025年全国旅游业主要指标继续保持增长。

2025年，入住酒店及其他住宿设施的国内游客数量达到860万人次，较2024年增加70万人次；使用酒店服务的外国游客数量达到140万人次。

全国住宿设施数量增至4482家，较上年增加180家；酒店、度假村和民宿等住宿设施总收入超过3500亿坚戈。

与此同时，哈萨克斯坦各地持续推进旅游基础设施建设。

在阿拉木图州，通往“游牧民族之城”旅游景区的道路建设已经完成，通往凯恩德湖的公路大修工程仍在进行。此外，当地新建了一条总长超过1500公里的旅游线路，并已接入主流导航平台。游客在恰伦峡谷和科尔赛湖等热门景区住宿，每晚费用约为3万至6万坚戈。

在阿拜州和杰特苏州的阿拉湖沿岸，当局正在推进安全和基础设施建设，包括修建救援站、完善供水供电设施以及实施护岸工程。当地度假村平均价格约为每晚5万坚戈。

Фото: акимат области Абай

巴尔喀什湖旅游区的发展也在持续推进。目前，通往湖区的公路正在升级改造，今年计划开放新的海滩，并完成列普瑟火车站建设。巴尔喀什机场现代化改造工程已完成，预计今年夏季将开通往返阿斯塔纳和阿拉木图的定期航班。当地度假村住宿价格约为每晚5万至7万坚戈。

在曼格斯套州，当局正持续改善海滩和海滨步道基础设施，增设卫生设施、淋浴间、更衣室和救援站点，以提升游客体验。阿克套酒店住宿价格每晚约2万坚戈起。

哈萨克斯坦生态和自然资源部数据显示，2025年全国各类自然保护区共接待游客370万人次，同比增长90万人次。目前，各国家公园正持续建设游客中心、生态步道和旅游线路，同时扩大豪华露营地、露营地及毡房营地规模。

截至目前，全国自然公园共设有179条旅游线路和42条生态步道，进一步丰富了游客的旅游选择。