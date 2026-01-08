美国和丹麦官员下周或将讨论格陵兰问题

当天，莱维特在记者会上就美国如何得到格陵兰岛表示，“总统会保留所有选项，但外交始终是首选”。

同日，美国国务卿鲁比奥在国会大厦对媒体记者表示，他计划下周与丹麦官员会面，讨论美方提出的有关得到格陵兰岛的要求。他还称，“每位总统都始终保留使用军事力量的选择权，但我们总是倾向于以其他方式解决问题”。

美国《华尔街日报》6日援引消息人士的话报道，鲁比奥在5日举行的国会闭门简报会上称，美国政府近期就格陵兰岛问题发出威胁，目的是要从丹麦手中“购买”该岛。

特朗普上任以来多次扬言要得到格陵兰岛。特朗普近日的相关言论引发丹麦等欧洲国家强烈反对。丹麦首相弗雷泽里克森5日警告说，如果美国对北约盟国采取军事行动，则“一切都将终结”。法国外长巴罗7日表示，美国攻击另一个北约国家完全违背自身利益。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一个军事基地。