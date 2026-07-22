联合国粮农组织和农业部启动三项旨在发展哈农工综合体的项目

消息称，粮农组织-哈萨克斯坦伙伴关系计划是哈萨克斯坦政府与粮农组织之间为期十年的长期合作机制。该计划旨在支持可持续农业发展，加强粮食安全，并引进现代技术和国际最佳实践。

研讨会框架下，农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒会见了联合国粮农组织欧洲和中亚区域副代表雷蒙德·杰勒。

Фото: ҚР АШМ

双方讨论了粮农组织-哈萨克斯坦伙伴关系计划的实施、优先合作领域、农业部门引进现代技术以及发展科学合作等问题。

- 经过我们专家的共同努力，主要文件的编制工作已接近尾声。最重要的是，每个项目都完全符合国际标准和国家农业产业综合体发展优先事项。我相信，这些项目的启动将极大地推动国内农业的技术现代化。总的来说，我们计划进一步加强与粮农组织的合作，成功实施联合项目，扩大经验交流范围，并制定双方共同感兴趣的新举措。-农业部副部长说。

他还对联合国粮农组织在哈萨克斯坦农业发展方面给予的持续支持和建设性伙伴关系表示感谢。

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叶尔梅克·肯贾汗吾勒在研讨会开幕式上指出，联合项目的实施将能够结合国际专家经验和国家科学潜力，有效解决发展国内农业综合体的主要任务。

第一个项目旨在建立一套全国性的土壤有机碳监测、评估和核查体系。这项举措将为可持续土地资源管理、提高土壤肥力以及发展全国碳市场奠定科学基础。

第二个项目旨在利用人工智能技术和无人机改进蝗虫灾害监测和预测系统。运用现代数字解决方案将有助于快速识别虫害爆发，提高预测准确性，并增强管理决策的有效性。

第三，国家正在实施“哈萨克斯坦品种与种子”计划，旨在发展国内育种和种子生产，保护植物遗传资源，推广哈萨克斯坦农作物品种。此外，特别重视复兴和广泛推广著名的阿拉木图阿波尔特苹果（апорт）品种，该品种被认为是哈萨克斯坦园艺的象征之一。

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为期两天的会议中，哈萨克斯坦农业部、联合国粮农组织、联合国机构、研究机构、行业协会、私营部门和其他合作伙伴组织的代表将完善项目的技术规范，批准年度工作计划，确定部门间协调机制，并交流实施类似国际倡议的经验。

研讨会期间，将特别关注创新技术的引进、气候适应型农业的发展、行业的数字化、植物遗传资源的保护、自然资源监测系统的改进以及农业风险管理有效性的提高。

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