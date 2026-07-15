哈萨克斯坦向联合国驻黎巴嫩维和任务派遣新一批维和人员

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦向联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）派遣新一批维和人员，共11名军人已抵达黎巴嫩，并将在印度维和部队编制内执行联合国维和任务。

据哈萨克斯坦国防部消息，哈方维和人员已开始在任务区执行停火监督、局势监测、巡逻、联合国设施警卫、与当地政府及居民沟通协调以及参与人道主义活动等任务，按照联合国安理会授权维护地区稳定。

国防部表示，所有参训官兵均按照联合国安理会决议要求，接受了符合国际标准的多层次培训，包括国际人道法、武力使用规则、与平民沟通协调、语言培训以及现代维和行动实战演练等内容。

Фото: Қорғаныс министрлігі

国防部指出，此次派遣的是哈萨克斯坦第11批赴黎巴嫩执行维和任务的国家维和分队。此前，哈萨克斯坦维和人员也曾编入印度维和部队执行联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）任务，并凭借过硬的专业素养、严明的纪律作风和在多国联合作战环境中的履职能力，获得联合国维和任务指挥部和国际伙伴的高度评价。

国防部表示，参与联合国维和行动是哈萨克斯坦开展国际安全合作的重要组成部分，不仅有助于提升哈萨克斯坦作为国际和平维护积极参与者的国际形象，也为本国军人积累多国联合维和行动的实战经验。