拯救咸海国际基金会成立33周年：北咸海蓄水量预计达340亿立方米

会议由哈萨克斯坦政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫主持。他在致辞中表示，今年恰逢该组织成立33周年。过去三十余年间，基金会已发展成为区域内具有独特作用、不可或缺的合作平台，各成员国在互信、尊重与伙伴关系基础上持续开展协作。

—这一平台使中亚国家在水资源、生态及社会经济领域开展联合行动成为可能。得益于各国的共同努力以及元首层面的政治推动，我们推进了一系列重点工作，尤其是在跨界水资源管理和咸海生态修复方面，保持了稳定的合作机制，-波兹姆巴耶夫强调。

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他同时指出，本次董事会会议也是为即将举行的高层会议做准备。今年4月22日，拯救咸海国际基金会成员国首脑理事会会议将在阿斯塔纳召开。

塔吉克斯坦副总理苏莱曼·齐约佐达、土库曼斯坦副总理坦格雷古雷·阿塔哈雷耶夫、乌兹别克斯坦总统顾问舒赫拉特·加涅夫、哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫、乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫、吉尔吉斯斯坦水资源、农业与加工工业部副部长阿尔马兹·热纳利耶夫，以及拯救咸海国际基金会执委会主席阿斯哈特·沃拉兹拜等出席会议。

据哈萨克斯坦水资源和灌溉部提供的数据，为保护咸海流域生态，各项综合治理措施正稳步推进。由于对相关国际水资源协议的有效执行，过去三年间，北咸海累计获得补给水量超过60亿立方米，其蓄水量也由2022年的189亿立方米稳步提升至2025年底的230亿立方米。

相关治理工作仍在持续深化。目前，水资源和灌溉部正为突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州灌溉系统现代化及自动化改造项目编制约160项设计和预算文件。

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此外，在世界银行支持下，哈方计划对阔科阿拉尔大坝实施升级改造。按规划，工程完成后，北咸海水位有望提升至波罗的海高程系44米，总蓄水量预计将达到340亿立方米。

【编译：阿遥】