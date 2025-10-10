拯救咸海国际基金会第二次董事会会议在阿斯塔纳举行

消息称，哈萨克斯坦政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫主持会议，水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫、乌兹别克斯坦总统顾问舒赫拉特·加尼耶夫、塔吉克斯坦副总理苏莱蒙·齐约佐达和土库曼斯坦农业部长查里亚尔·切季耶夫出席会议。

观察员国吉尔吉斯斯坦水资源、农业与加工工业部水资源厅副厅长阿卜德拜·扎伊洛巴耶夫也出席了会议。

- 如今，国际社会期待我们不仅发表声明，更要做出具体的决定。咸海的命运、跨界水资源的有效公平利用以及自然资源的保护，不仅关乎地区，也关乎全球。它们与可持续发展、粮食和能源安全以及数百万人的生活质量息息相关。在最近的联合国大会上，两国领导人强调了信任、团结和共同行动对保护环境的重要性。哈萨克斯坦全力支持这一做法。-波兹姆巴耶夫说。

会上，与会者讨论了将于明年4月举行的国际咸海拯救基金国家元首理事会会议筹备工作进展，以及哈萨克斯坦2024-2026年担任主席国期间执行委员会工作计划的落实情况。

会议还讨论了《援助咸海流域国家行动计划》和《中亚可持续发展环境保护区域计划》的实施情况。此外，会议还回顾了“改善拯救咸海国际基金组织结构和法律框架工作组”的工作。

目前，咸海流域正在实施42个环境项目。此外，还在探索在世界银行的支持下启动两个区域赠款项目的可能性。

会议考虑了拯救咸海国际基金会执行委员会的提议，宣布3月26日为“国际咸海、阿姆河和锡尔河日”。

最后，与会者签署了拯救咸海国际基金理事会决议。

