国际奥委会首次向每位奥运参赛运动员提供1万美元资助

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家奥委会消息，国际奥委会（IOC）宣布启动一项全新的运动员支持计划。根据该计划，历史上首次，每位奥运会参赛运动员均有资格申请1万美元的“Fit for the Future Olympian Grant（面向未来奥运选手资助计划）”资助。

这一决定是在国际奥委会第146次全会上宣布的。首批受益者将是参加2026年意大利米兰和科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会的运动员。

新举措是国际奥委会“Fit for the Future（面向未来）”战略计划框架下首批项目之一，旨在支持运动员的长期职业发展，并帮助其在结束运动生涯后更好地适应社会生活。

国际奥委会表示，该资助计划是在现有运动员支持机制基础上的补充。每个奥运周期内，约有1.4万名运动员有资格因参加奥运会而申请1万美元资助。相关资金将通过各国家奥委会现有机制进行发放。若运动员未提交申请，其对应资金将保留在基金中，用于支持未来的奥运选手。

与此同时，新计划不会影响国际奥委会通过国家奥委会、国际单项体育联合会、奥运会组委会以及“奥林匹克团结计划（Olympic Solidarity）”提供的其他支持项目。

根据规定，自2026年奥运会起，所有持A类参赛证件参赛的运动员均有资格申请该项资助，但青年奥运会参赛者不在资助范围内。此外，申请者不得违反反兴奋剂规则、国际奥委会道德准则、赛事参赛要求或《奥林匹克宪章》。

国际奥委会运动员委员会主席保罗·加索尔（Pau Gasol）表示，这项资助将面向每一位奥运选手，而不仅仅是奖牌获得者或特定国家的运动员。每位运动员通往奥运舞台的道路都独一无二，他们为此经历了巨大困难并作出了许多牺牲。这笔资金并非对比赛成绩的奖励，而是对运动员为成为奥运选手所付出的努力和奉献精神的认可，也是对所有曾经走过这条道路的奥运选手表达敬意。

目前，国际奥委会正在制定资助申请和发放机制。面向2026年意大利冬奥会参赛运动员的申请通道预计将于今年年底开放，首批资金计划于2027年发放。