联合国儿基会：哈国在降低母婴死亡率方面的经验值得国际推广

会晤期间，双方就双边合作现状与前景，以及旨在加强哈萨克斯坦儿童和青少年健康与福祉的联合倡议实施情况交换了意见。

阿勒纳扎尔沃娃强调了联合国儿基会在完善妇女儿童初级卫生保健服务方面所提供支持的重要性，并特别指出该机构在推动家庭访视全覆盖及阶梯式模式发展中作出的重大贡献。

数据显示，哈萨克斯坦在儿童死亡率等多项核心指标上均位居中亚地区领先地位，与周边国家的差距达1.5至3倍。这一显著差异得益于哈萨克斯坦卫生系统的高水平发展、医疗服务的可及性以及充足的资源保障。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

根据联合国儿基会、联合国总部、世卫组织、联合国儿童死亡率估算跨部门小组及世界银行集团发布的联合报告，2024年哈萨克斯坦新生儿死亡率为3.9‰，为中亚国家中最低。与发达国家相比，这一指标已基本与美国水平（3.7‰）持平。

—我对哈方取得的成就表示衷心祝贺。投身于儿童利益事业需要极大的毅力、系统性的方法和持续的关注，而你们恰恰展现了这些必要的努力。在一个疆域辽阔、人口分布稀疏的国家降低孕产妇死亡率是一项极为艰巨的任务。你们的经验非常独特，因为它不仅涉及大量的资源投入，更需要通过创新手段来确保医疗服务的覆盖面。你们拥有非常宝贵的经验，可以在国际层面进行分享，-萨瓦尔博士指出。

会晤中，双方还讨论了下一阶段协作的优先方向，包括幼儿早期发育、加强心理健康、保护儿童权利，以及扩大儿童和青少年获取优质信息与服务的渠道以提升生活质量。

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此外，双方重点探讨了联合国儿基会2026-2030年对哈新一轮"国别计划"框架下的合作前景。该计划将为双方在儿童健康与福祉领域开展联合项目开辟更多空间。

会晤最后，双方重申将进一步加强合作伙伴关系。未来协作的重点领域被确定为：提升儿科医疗服务的质量与可及性、完善早期发育与早期干预体系、实施儿童肥胖预防措施，以及保障儿童群体的公共卫生防疫安全。

【编译：阿遥】