olympic.kz消息，国际奥委会注意到哈萨克斯坦奥委会制定的运动员和团队官员协议（ATOA）体系，该体系与奥运代表队成员签订。这些文件是对国际奥委会批准的标准参赛条件（CoP）的补充。与标准参赛条件不同，哈萨克斯坦使用的协议根据国家法律法规的要求进行了调整，并全面涵盖了所有重要的组织和实践问题。

国际奥委会高度赞赏的一项主要创新是为奥运代表团的每个类别制定了四份独立的协议。具体而言，运动员、教练员和医务人员、媒体代表以及其他官员都分别签署了单独的协议。每份协议都结构统一，并清晰列明了所有要求。这些文件涵盖行为准则、遵守国际奥委会规章、财务要求、比赛期间使用个人社交网络的程序、穿着官方运动服的义务以及解决可能出现的法律纠纷的途径。

国际奥委会专家也特别关注文件制定过程中采用的跨学科方法。这些协议的制定借鉴了曾率领国家代表团参加奥运会的代表团团长的经验。此外，哈萨克斯坦奥委会的体育、国际关系、媒体、市场营销和法律支持等领域的专家也直接参与了这项工作。

国际奥委会认为，哈萨克斯坦奥委会的经验是有效落实国际标准和《奥林匹克宪章》原则并将其融入国家实践的成功典范。为此，国际奥委会向其他国家奥委会推荐了哈萨克斯坦模式。这充分体现了国际社会对哈萨克斯坦所建立的组织标准的认可。