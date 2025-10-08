联合国儿童基金会携手哈萨克斯坦商界守护青少年心理健康

联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表拉希德·穆斯塔法博士表示：

“阿拉木图正式加入了UNICEF全球慈善晚会的传统。这是一种现代形式的‘温暖聚会’，旨在凝聚社区力量，支持那些需要帮助的人。我们的目标是确保没有一个儿童或青少年的梦想因孤独或缺乏支持而破灭。”

晚会的核心目标是扩大青少年支持体系的覆盖范围。计划全面实施后，预计将培训50500名专业人员，覆盖全国140000名青少年，其中多达10000名有特殊需求的青少年将获得紧急专业支持。

意义何在——数据与成果

慈善晚会形式已证明其高效性。去年在阿斯塔纳举办的UNICEF慈善晚会筹集了超过9200万坚戈的资金。这些资金被用于数字包容计划，具体用于设备采购和专业人员培训。UNICEF为阿克莫拉、卡拉干达、东哈萨克斯坦和江布尔州的学校提供了平板电脑、笔记本电脑、具备适配功能的智能手机、盲文显示器、专用键盘、替代通信应用的许可等设备，并培训了超过1000名教师和助教。

2025年的慈善晚会将重点聚焦于系统性心理健康支持计划。该计划涵盖从学校早期筛查、教授社交情感技能，到为面临心理困境的青少年提供地区性个体和团体疗愈课程等一系列措施。UNICEF将其视为对国家人力资本的长期投资：关注青少年心理健康和预防措施将直接改善教育、医疗和社会稳定指标。

首届“无限梦想”UNICEF Gala慈善晚会不仅是筹集资金的平台，更是哈萨克斯坦社会各界凝聚力量、共同守护青少年心理健康的象征。通过商界、文化界与媒体的携手合作，这一活动将推动全国性心理健康支持计划的实施，为数万名青少年提供专业支持与成长机遇。联合国儿童基金会与合作伙伴的努力，不仅为年轻一代的梦想保驾护航，也为哈萨克斯坦的未来注入更多希望与可能。

【编译：木合塔尔·木拉提】