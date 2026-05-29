阿斯塔纳首次举办国际马术联合会三项国际大赛

来自巴西、哥伦比亚、印度、摩洛哥、新西兰、南非、埃及、厄瓜多尔、俄罗斯、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等15个国家的运动员齐聚赛场。对于哈萨克斯坦骑手来说，这场本土赛事是他们争夺前列位置、提升国际排名的绝佳机会。

据哈萨克斯坦国家马术队主教练阿塞特·托勒库姆别科夫介绍，本次比赛包含多项重要赛事，其中包括大奖赛的资格赛。

- 世界挑战赛总决赛和世界杯分站赛正在进行中。今天，125厘米级别的比赛已经结束，接下来是140厘米级别的大奖赛资格赛。这对我们来说是一场非常重要的比赛，因为哈萨克斯坦派出了实力强劲的运动员参赛，很有可能取得好成绩。-他说。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

主教练指出，作为系列赛的一部分，哈萨克斯坦运动员奥列格·索科连科的表现备受关注，他凭借前几轮的成绩暂居领先位置。

- 此前，该系列赛已在乌兹别克斯坦举办了两站，在吉尔吉斯斯坦举办了一站。本次比赛是该系列赛的第四站。奥列格·索科连科目前在总积分榜上排名第一。最终阶段的比赛将决定他能否保持领先优势。-他说。

阿塞特·托勒库姆别科夫强调，举办如此高水平的赛事对该国马术运动的发展意义重大，并为国内运动员提供了无需出国即可积累国际经验的机会。

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