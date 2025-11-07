国际“哈萨克语”协会与OpenAI携手提升ChatGPT哈萨克语服务质量

“大家知道，国际‘哈萨克语’协会的主要工作方向是推动哈萨克语内容发展。在这一协议框架下，我们将承担多项义务，提升ChatGPT哈萨克语服务的内涵质量。我们将提供最高品质的数字内容。这一伙伴关系是我们推动哈萨克语在现代技术空间发展、在全球数字生态中确立地位的重要一步。”他强调。