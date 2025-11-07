14:14, 07 11月 2025 | GMT +5
国际“哈萨克语”协会与OpenAI携手提升ChatGPT哈萨克语服务质量
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美期间，国际“哈萨克语”协会与OpenAI公司达成合作，共同提升ChatGPT在哈萨克语环境下的服务质量。
OpenAI教育与政府项目负责人凯文·米尔斯与国际“哈萨克语”协会主席劳安·肯杰汗吾勒，就推动哈萨克语人工智能更精准高效运行的联合举措进行了深入讨论。
劳安·肯杰汗吾勒表示，此次合作的核心任务是扩充哈萨克语数据库、优化语言模型精度，并以民族文化、文学和历史内容丰富系统。
“大家知道，国际‘哈萨克语’协会的主要工作方向是推动哈萨克语内容发展。在这一协议框架下，我们将承担多项义务，提升ChatGPT哈萨克语服务的内涵质量。我们将提供最高品质的数字内容。这一伙伴关系是我们推动哈萨克语在现代技术空间发展、在全球数字生态中确立地位的重要一步。”他强调。
协议生效后，教师将获得全新机遇：借助人工智能工具，用哈萨克语快速生成课程大纲、课时计划、讲义和教学方法材料。
值得一提的是，哈萨克斯坦共和国教育部“Orleu”国家教师进修中心持续推进教师数字素养提升工作。近两个月来，全国各地近30万名教师完成了在线课程，学习在教学过程中有效运用人工智能。
【编译：木合塔尔·木拉提】