国际社会支持在联合国框架下加强水领域合作

据外交部新闻处消息，活动在蒙古国乌兰巴托举行的《联合国防治荒漠化公约》第十七次缔约方大会期间举行。来自联合国、各国代表团、专家界和非政府组织的代表参加了讨论。与会者重点围绕土地退化、干旱、粮食安全和生物多样性保护背景下的水资源管理问题交换意见。

哈萨克斯坦驻蒙古国大使阿勒玛斯·赛特阿赫诺夫指出，托卡耶夫总统提出的这一倡议，对于加强国际水资源合作，以及应对哈萨克斯坦、蒙古国和中亚地区长期面临的生态问题具有重要意义。与会代表还讨论了进一步完善水领域区域合作机制的前景。

哈萨克斯坦代表团介绍了建立国际水组织的概念性方案，以及此前在阿斯塔纳、内罗毕和纽约举行的国际磋商成果。哈方邀请有关国家和组织参与进一步完善全球水资源治理体系的讨论，包括参加即将在阿布扎比举行的联合国水资源会议相关活动。

与会者表示，在联合国当前推进改革以及水安全领域挑战不断增加的背景下，哈萨克斯坦提出的倡议具有现实意义。蒙古国水务局主席泽内亚马达林·巴特巴亚尔表示，哈萨克斯坦提出这一倡议正逢其时，并呼吁关注生态和气候挑战与全球水资源问题之间的相互联系。

活动结束时，与会者表达了进一步加强合作的意愿，并表示将继续通过联合国平台共同推动水资源议程，加强水领域多边合作。

据悉，《联合国防治荒漠化公约》第十七次缔约方大会17日在蒙古国首都乌兰巴托正式开幕。为期两周的大会以“恢复土地，重燃希望”为主题，围绕退化土地修复、可持续土地管理、抗旱韧性建设、草原保护修复等议题开展磋商与交流。

据水资源和灌溉部新闻处介绍，自今年年初以来，该部已同周边国家先后举行了38轮双多边会谈。其中，27轮会谈同中亚国家举行，另外11轮则分别与中国和俄罗斯进行。