阿拉套市国际路演投资圆桌会议在中国香港举行

会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦与香港之间贸易和经济合作的现状和发展前景，以及扩大在金融、技术和创新领域互动的问题。

工作访问框架下，波兹姆巴耶夫和李家超共同出席了汇集香港主要投资基金、金融机构、科技公司和商界的代表的阿拉套市路演投资圆桌会议。

哈萨克斯坦代表团介绍了阿拉套市的投资潜力。阿拉套市是根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示创建的新经济增长中心。此外，还介绍了该市特殊的法律制度、国家对投资者的支持措施，以及在金融、数字技术、人工智能、Web3产业和创新型城市基础设施等领域具有前景的合作方向。

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波兹姆巴耶夫在讲话中指出，哈萨克斯坦视香港为亚洲领先的国际金融中心之一，也是吸引投资、技术和专业人才的重要平台。他特别关注了香港企业和金融机构参与阿拉套市项目实施的前景。

- 香港在全球金融体系中占据着独特的地位，并且一直是国际投资、资本管理和跨境项目实施的主要平台之一。正因如此，我们认为向香港的投资商和商业界介绍阿拉套项目至关重要。哈萨克斯坦历史上首次创建了一座拥​​有特殊法律制度的城市，其在许多方面与香港的做法不谋而合，都优先考虑明确的原则、保护投资者权益，以及采用最佳的国际监管标准。-他说。

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香港特首表示，他有兴趣扩大合作，并支持发展双方商界之间的直接联系。

- 哈萨克斯坦经济正以6.5%的稳定速度增长。我亲眼见证了贵国的快速发展和蓬勃发展的商业活动。正在进行的改革、开放的政策和对投资者友好的环境，为进一步合作创造了独特的机遇。我们致力于利用这一积极势头，加强伙伴关系。-李家超说。

在圆桌会议上，阿拉套市政府与数字技术和创新领域的领先企业签署了6项合作协议和备忘录。大型金融科技公司蚂蚁金服（旗下拥有支付宝数字系统）对在阿拉套市投资表现出浓厚的兴趣。此外，Web3技术和数字资产开发领域的国际领先机构之一——索拉纳基金会也决定参与阿拉套市项目的初期阶段。该备忘录旨在促进阿拉套市创新生态系统的发展，引进现代数字解决方案，扶持科技初创企业，并培养区块链技术领域的专业人才。

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作为此次访问的一部分，达斯科资本和坦普沃特签署了一份备忘录，计划成立一个联合直接投资基金，用于投资哈萨克斯坦和中亚地区的经济体。阿拉套市项目将成为该基金的优先投资领域之一。

访问框架下，哈萨克斯坦副总理与香港商界领袖举行了会面，其中包括恒基兆业地产、远东发展集团、新华集团、博世资产管理公司，以及该地区其他大型投资基金、金融机构和企业的创始人。国际投资者表示愿意与阿拉套市开展合作，共同实施项目。

哈萨克斯坦代表团此次对香港的工作访问是提升阿拉套市国际投资潜力的重要一步。双方达成的协议将为阿拉套市战略项目的实施创造更多吸引投资、引进技术和国际合作伙伴的机会。