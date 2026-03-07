联合国儿基会：随着伊朗境内冲突升级 儿童生命成为了残酷战火的代价

声明称，

联合国儿童基金会对伊朗境内持续升级的军事冲突对儿童造成的致命影响深表关切。据报道，已有约180名儿童因此遇难，另有更多儿童受伤。

2月28日，伊朗南部米纳布市的沙贾雷·塔耶贝女子小学在授课期间遭袭，造成168名女童遇难。相关报道指出，遇难儿童多为7至12岁的在校学生。此外，伊朗其他五个地区的多所学校也发生类似事件，共造成12名儿童遇难。

这些儿童伤亡的惨剧，深刻揭示了战争与暴力对儿童的残酷伤害，它给当地家庭和社区带来的影响可能跨越数代人。

根据国际人道主义法，儿童与学校均应受到保护，学校本应是绝对安全的场所。

随着该地区军事打击的持续，儿童面临的暴力威胁日益加剧，民用关键基础设施受损也直接威胁到他们的福祉。据报道，伊朗境内至少有20所学校、10所医院遭到破坏，直接影响到了儿童接受教育与关键医疗服务。

联合国儿童基金会紧急呼吁各方恪守国际法规定的义务，切实保护平民安全。依据国际人道主义法，儿童的生命与福祉必须始终得到保护。

联合国儿童基金会将持续密切关注局势发展，并随时准备为人道主义行动提供支持，以帮助受冲突升级影响的儿童及其家人。