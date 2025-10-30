托卡耶夫总统视察克孜勒奥尔达州国际机场新航站楼

总统听取了有关机场运营及国内外航班服务流程的介绍，并实地考察了旅客登记与安检区域、边防与海关检查站、候机大厅以及自动行李传送系统。

据介绍，新航站楼于去年11月正式启用，项目共吸引166亿坚戈私人投资。地方预算还拨款43亿坚戈用于建设工程及通信基础设施。

Фото: Акорда

机场的年吞吐能力已从30万人次提高至50万人次，其设施完全符合国际民航组织（ICAO）和国际航空运输协会（IATA）的高标准要求。

目前，从“科尔库特·阿塔”机场起飞的航班由阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、飞狮（FlyArystan）和Qazaq Air三家航空公司运营，每周执行29个航班。此外，哈萨克航空导航服务公司（Kazaeronavigatsia）正在航站楼旁建设新的指挥塔和行政技术楼。

该项目的实施不仅推动了克孜勒奥尔达地区交通基础设施的发展，也将进一步提升该地区的旅游潜力和投资吸引力。

根据此前的报道，托卡耶夫总统抵达孜勒奥尔达州，开始进行工作视察。

【编译：达娜】