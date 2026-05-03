国际航班机场准入标准更新 新规将于5月10日实施

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已更新服务国际航班机场的开放与运营规则。相关命令由代理交通部长签署，并将自今年5月10日起正式生效。

新规对自2011年以来实施的相关规定进行了修订，进一步明确了机场基础设施及设备配置要求，同时首次对“国际机场”概念作出界定，即具备海关、边检和卫生检疫等完整管控体系的航空枢纽。

根据规定，拟开通国际航班的机场需具备有效的运行适航认证，并配备能够服务外国航空公司的专业人员。同时，航站楼需设有“红色通道”和“绿色通道”的双通道海关系统，划分出发与到达区域，并配备报关申报专用空间。此外，机场还需至少设置两个安检点和护照查验窗口，并配备检测违禁物品的相关设备。

对于大型航空枢纽，新规提出了更高要求，包括设置中转旅客服务区域、行李与货物仓储设施，以及用于安置被遣返或被拘留人员的隔离场所。同时，边检、海关等相关部门需配备专门办公空间。

文件还明确了机场各服务部门之间的协作机制，并要求配备用于旅客运输的相关车辆，同时确保具备完善的卫生检疫条件。业内认为，此次规则更新将有助于提升哈萨克斯坦机场的国际服务能力和运行规范水平。

【编译：达娜】