国家元首签署总统令 任免多名驻外大使

阿布勒凯尔·斯卡科夫（Абылқайыр Сқақов）被任命为哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦特命全权大使；

巴赫特·巴特尔沙耶夫（Бақыт Батыршаев）被任命为哈萨克斯坦驻卡塔尔国特命全权大使；

阿涅尔·巴克特别克克孜（Анель Бақытбекқызы）被任命为哈萨克斯坦驻匈牙利特命全权大使；