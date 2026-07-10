国家元首签署总统令 任免多名驻外大使
（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，对部分驻外使节作出任免。
根据总统令：
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阿布勒凯尔·斯卡科夫（Абылқайыр Сқақов）被任命为哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦特命全权大使；
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巴赫特·巴特尔沙耶夫（Бақыт Батыршаев）被任命为哈萨克斯坦驻卡塔尔国特命全权大使；
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阿涅尔·巴克特别克克孜（Анель Бақытбекқызы）被任命为哈萨克斯坦驻匈牙利特命全权大使；
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博拉特·伊曼巴耶夫（Болат Иманбаев）被任命为哈萨克斯坦驻塞尔维亚共和国特命全权大使，同时免去其哈萨克斯坦驻亚美尼亚共和国特命全权大使职务；
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哈萨克斯坦驻印度共和国特命全权大使阿扎马特·叶斯卡拉耶夫（Азамат Есқараев）兼任驻孟加拉人民共和国、不丹王国、马尔代夫共和国和尼泊尔特命全权大使。
与此同时，总统还签署命令，免去以下人员职务：
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拉皮尔·卓什巴耶夫（Рәпіл Жошыбаев）不再担任哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦特命全权大使；
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阿尔曼·伊萨哈利耶夫（Арман Исағалиев）不再担任哈萨克斯坦驻卡塔尔国特命全权大使；
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阿布扎尔·萨帕尔别克乌勒（Абзал Сапарбекұлы）不再担任哈萨克斯坦驻匈牙利特命全权大使；
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马迪·阿塔姆库洛夫（Мәди Атамқұлов）不再担任哈萨克斯坦驻塞尔维亚共和国特命全权大使。