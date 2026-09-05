国家元首签署总统令 明确哈萨克斯坦副总统职权

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫9月5日签署总统令，明确副总统的主要职权及履职机制。

根据总统令，哈萨克斯坦副总统将负责制定国家内外政策领域具有战略性质的倡议，并提交总统审议。

根据总统授权，副总统还可在与库鲁尔泰、政府及其他国家机关，以及政党、社会团体和国际组织开展互动时代表总统，并可受总统委托参加国际活动。

此外，副总统将领导世界和传统宗教领袖大会秘书处，并负责指导哈萨克斯坦总统直属战略研究所的工作。

总统令还规定，副总统将保障多个总统直属委员会和咨询机构的相关工作，包括国家奖励委员会、公民身份问题委员会、国家标志及部门奖励纹章委员会、海外人才培养委员会，以及阿里-法拉比国家科学技术奖、阿拜文学艺术国家奖相关委员会和青年政策委员会等。

为履行上述职权，副总统有权发布命令，就其职责范围内事项向中央和地方行政机关下达指示；可参加库鲁尔泰、政府、哈萨克斯坦人民委员会以及总统直属咨询机构会议。

副总统还可就职责范围内事项向国家机关和官员调取必要信息、文件及其他材料，并可成立跨部门工作组，起草总统法令草案或完成总统交办的其他任务。

根据总统令，副总统履职所需的组织法律、信息分析及其他保障工作由哈萨克斯坦总统办公厅负责。

总统令自签署之日起生效。