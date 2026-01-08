“国家基金-儿童”项目：今年资金何时到账、如何使用？

根据基金方面说明，本次发放对象为截至2025年12月31日仍未满18周岁的儿童。此外，2008年出生、并将在2026年年满18周岁的哈萨克斯坦公民，其此前累计的全部资金也将于2月1日前一次性转入其个人账户。

目前，第三次发放的具体金额尚未最终确定。

统一养老储蓄基金指出，每名儿童可获得的资金规模将综合考虑全国儿童总人数、央行提供的国家基金向儿童计提的目标资金数据以及国家基金年度投资收益水平等因素进行测算。

按照项目规定，账户内资金仅可在年满18周岁后使用，且仅限用于教育支出或改善住房条件。该资金不得提前支取，也不得用于其他用途。

值得一提的是，“国家基金-儿童”项目自2024年1月1日正式启动。根据机制安排，国家基金年度投资收益的50%将按年度分配至18岁以下儿童的个人账户。

此前数据显示，2023年该项目向每名儿童发放100.5美元，2024年发放金额提升至129.4美元。

【编译：达娜】