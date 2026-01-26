哈萨克斯坦批准四项新国家标准 全面强化数字基础设施与数据密码保护

其中，最核心的两项标准直接针对加密保护领域：哈萨克斯坦国家标准СТ 1073-2025《信息密码保护手段。信息安全及生命周期过程要求》正式取代了此前沿用多年的СТ 1073-2007版本；同时批准了СТ 4009-2025《信息技术。信息密码保护。分组对称加密算法》。

另外两项标准则基于国际规范制定：СТ ISO/IEC 15408-4-2025《信息安全、网络安全及隐私保护。信息技术安全评估准则。第4部分：评估方法与活动规范的结构》以及СТ ISO/IEC 15408-5-2025《信息安全、网络安全及隐私保护。信息技术安全评估准则。第5部分：预定义的安全要求包》。

前两项国家标准明确规定了在哈萨克斯坦境内使用自主研发的密码加密工具的具体要求和程序，以确保数据的机密性、完整性和防未经授权访问。后两项标准则为包括国家信息系统和处理涉密信息的各类系统建立了统一的、透明的安全评估规则。

这些新标准共同构建起一套完整的防护体系，覆盖从加密工具应用到信息系统全生命周期各阶段的安全可靠性评估。通过全面落实这些标准，哈萨克斯坦将进一步巩固数字领域的稳定性和韧性，加强对关键信息的保护，并在技术与密码自主可控的道路上迈出坚实一步。采用本土标准还将最大限度降低因依赖外国解决方案而带来的潜在风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】