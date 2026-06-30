国家元首：改革迈入新阶段 最终目标是提高人民生活质量

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上表示，本届议会在立法工作中取得了前所未有的成果，为奠定“公正的哈萨克斯坦”基础以及制定和通过新宪法作出了重要贡献。随着相关改革措施落地，哈萨克斯坦国家权力体系已形成“强总统—有影响力的库鲁尔泰—负责任的政府”的基本制度框架。

托卡耶夫指出，本届议会全力支持议会改革进程，展现出高度的政治责任感和公民责任意识，并向世界表明国家利益始终高于一切。

他说，许多议员曾参与宪法委员会工作，积极走访各地，向民众全面阐释旨在重塑国家治理模式和增强经济潜力的改革意义。在新宪法经全民公投通过后，议会又在极短时间内推动国家法律体系与新宪法接轨，紧急起草并通过了9项法律配套文件，其中包括6部宪法性法律。

托卡耶夫表示，经过改革，国家权力体系已获得完整的制度内涵。在新的权力平衡架构中，总统仍是独立和国家统一的象征，是宪法以及公民合法权利和自由的保障者。

总统强调，哈萨克斯坦将继续保持总统制共和国政体，这一点至关重要。总统作为国家最高公职人员和武装力量最高统帅，负责任命所有执法机构负责人，确定国家内外政策的基本方向，并代表哈萨克斯坦参与国际事务。

与此同时，改革还为议会制度的进一步转型预留了空间。托卡耶夫表示，未来库鲁尔泰将承担消除立法工作中的官僚障碍、提升立法效率和质量、有效组织专家与顾问参与等重要任务。

总统指出，在全面数字化和人工智能时代，库鲁尔泰必须快速适应不断变化的数字环境，及时推动国家立法体系更新，这也是衡量哈萨克斯坦全球竞争力的重要标准。

他表示，希望库鲁尔泰成为推动科技进步的重要力量。哈萨克斯坦已跻身全球电子政务发展水平前25名国家之列，下一步需要集中力量建设和发展电子议会（e-Parliament）体系。

托卡耶夫指出，新一届议员在立法工作中应更加重视前瞻性分析，运用大数据技术模拟各项决策可能带来的经济影响和社会风险。同时，重大法律草案应充分吸纳专家和负责任社会人士的意见，并借助数字工具扩大公众参与范围，使讨论真正成为全社会共同参与的公共议题。

总统表示，库鲁尔泰应成为国家层面的开放对话平台，及时回应社会普遍关注的重要问题，并通过制定具体的规范性法律文件和向国家机构下达明确任务，确保公民诉求得到切实回应。

托卡耶夫还提出设立新的宪法机构——哈萨克斯坦人民理事会（Қазақстан Халық Кеңесі）。该机构将汇集地方议会、公共委员会、专家平台以及公民社会组织代表，并接替此前由哈萨克斯坦民族和睦大会承担的相关职能。

总统表示，尽管组织形式发生变化，但维护全国团结仍将继续作为国家内政的重要方向。哈萨克斯坦人民理事会将成为该国历史上首个在宪法层面设立的对话平台，也是多民族、多元化哈萨克斯坦的重要象征。

他指出，此前较为分散的各类社会机构将纳入这一高级协商机构框架，并获得提出立法倡议的权利。这意味着倾听人民声音将成为国家治理不可分割的重要组成部分。

托卡耶夫强调，近年来实施的一系列改革，最重要的成果之一就是让公民能够参与重大国家决策的制定过程。自2022年以来，哈萨克斯坦已围绕关系国家未来发展的重大议题举行三次全民公投，使人民直接表达意志的机制重新成为政治实践的重要组成部分。

总统表示，改革的根本目标始终是增进人民福祉、改善各地区居民生活质量。为实现这一目标，政府、立法机构和整个社会必须团结协作、共同努力。