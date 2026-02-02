“国家基金-为了儿童”第三笔年度分配：向每名儿童账户转入约130美元

据统计，2025年国家基金投资管理取得的年度收益为87亿美元。该金额的50%用于向儿童分配，具体数额取决于基金长期投资收益及外汇资产规模。

该计划于2024年1月1日正式启动。首年（2024年）每名儿童获得100.52美元，次年（2025年）增至129.38美元。此次转入的130.71美元为第三笔年度分配。考虑累计投资收益，三年来每名儿童账户总金额已达370.56美元。这些资金在儿童满18岁前继续由国家基金投资组合管理，实现增值并产生额外收益。

儿童可在18岁前通过eGov mobile应用或kids.enpf.kz网站查询个人账户详情及累计金额。

“国家基金——为了儿童”计划于2024年1月1日正式启动，每年从国家基金获得资金分配，覆盖所有2006年及以后出生的哈萨克斯坦公民子女。即使儿童出生时未具有哈萨克斯坦国籍，但后续获得国籍，也可参与计划并获得相应分配。

该计划由政府通过财政部实施，将国家基金每年投资收益的50%分配至儿童18岁前的专用储蓄账户，资金以美元形式记入账户，直至儿童满18岁前不得提前支取。儿童成年后，该资金可用于购买住房或支付教育费用。

对于已移居国外并丧失哈萨克斯坦永久居留权的儿童，或持有他国居留许可的儿童，不享受该计划权益。若儿童不幸去世，其父母可在该儿童本应满18岁后领取相应资金。若无人认领超过10年，资金将转入个人自愿养老账户，按现行法规处理。

对于通过“血亲同胞（Қандас）”身份移居哈萨克斯坦并获得国籍的儿童，根据《哈萨克斯坦共和国儿童权利法》和《哈萨克斯坦共和国国籍法》，自获得哈萨克斯坦国籍之日起，其子女可正式参与计划并获得相应权益。

该计划旨在将国家自然资源收益转化为对未来一代的长期投资，支持儿童成长并为他们成年后提供一定经济基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】