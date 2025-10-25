八国专家齐聚哈萨克斯坦 共商考古与博物馆事业新方向

此次会议吸引了来自哈萨克斯坦、中国、英国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土耳其和阿塞拜疆的专家学者参与。

会议恰逢多项重要历史事件纪念：今年是“金人”发现55周年、叶斯克国家历史文化博物馆保护区成立15周年，以及著名考古学家别克穆汗别托夫诞辰90周年。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

哈萨克斯坦文化和信息部文化委员会主席叶尔兰·达肯诺夫在活动中表示，国家在研究、保护和宣传历史文化遗产方面开展了系统性工作，此类学术活动对推动相关工作具有重要意义。

他指出：“自博物馆保护区成立以来，不仅履行博物馆职能，还积极作为科研中心开展工作。自2017年起，我们与陕西省考古研究院建立了紧密合作关系，实施了多项联合科研项目。例如，中国西北大学丝绸之路考古研究中心在哈萨克斯坦的分支机构已投入运营。”

在全体会议和分组讨论中，与会者围绕哈萨克斯坦考古遗址的保护与有效利用、历史文化遗产保护方法、跨学科研究及博物馆事业的现代挑战进行了深入探讨。此外，会议还回顾了别克穆汗别托夫对考古学科发展的卓越贡献。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

活动期间，《拉哈特考古遗址》专著及首部中文版《叶斯克国家博物馆保护区指南》正式发布。同时，在联合国教科文组织世界遗产名录中的中世纪塔勒哈尔遗址举办了“塔尔希兹宝藏”流动展览。

会议通过了一项决议，强调在历史文化遗产保护与利用、考古研究理论与应用发展、加强国际合作等方面继续努力。

【编译：木合塔尔·木拉提】