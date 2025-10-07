突厥国家组织16年深耕近40个领域 合作成就斐然

突厥国家组织（Organization of Turkic States/OTS）秘书长库班尼奇别克·奥穆拉利耶夫在贺信中回顾了该组织16年来取得的显著成就与未来发展方向。他指出，过去16年间，突厥国家组织已发展成为一个涵盖多领域的综合合作平台。从最初的少数领域合作，到如今在经济、交通、海关、能源、农业、教育、文化、医疗、青年与体育、数字化、创新、生态与安全等近40个领域建立了全面合作机制。

奥穆拉利耶夫表示：“这一发展是我们将共同愿景转化为实际行动、将共享历史与文化纽带转变为合作与繁荣工具的集体意志的生动体现。这些成就得益于各国领导人的远见卓识、各国外交部长的卓越领导，以及成员国与观察员国积极的努力与贡献。”

他还对吉尔吉斯斯坦过去一年的主席国工作表示感谢，并特别提到即将在2025年10月由阿塞拜疆主办的第12次领导人峰会。预计此次峰会将进一步深化合作，为开拓新领域注入强劲动力。

奥穆拉利耶夫强调，突厥国家组织通过深化政治对话、拓展经济联系、促进文化交流，在国际舞台上积极维护共同利益，发挥了重要作用。

最后，秘书长代表突厥国家组织向成员国及观察员国的政府与人民致以诚挚祝贺，祝愿组织未来更加光明，团结更加坚固。

【编译：木合塔尔·木拉提】