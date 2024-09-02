国家元首宣布2025年为“工人职业年” 旨在推动职业教育改革

-这完全符合我们提出的“诚实的公民——勤奋的劳动——透明的收入”的原则。勤劳和专业精神应在我们的社会中得到高度赞扬。正是因为有了专业人士的贡献，我们的民族才能焕发新的活力。因此，我们将继续采取有效措施，提升劳动者的社会地位。-他补充道。