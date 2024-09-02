13:21, 02 9月 2024 | GMT +6
国家元首宣布2025年为“工人职业年” 旨在推动职业教育改革
（哈萨克国际通讯社）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在9月2日发表的2024年国情咨文中强调，职业教育体系需要进行深度改革。
-职业教育体系改革对于保障经济增长和提升投资吸引力至关重要。为此，我宣布将2025年定为“工人职业年”。在这一年里，我们将对技术和职业教育体系进行全面改革。“工人职业年”这一倡议旨在全社会弘扬勤劳致富和专业精神的价值观。-托卡耶夫总统表示。
托卡耶夫总统指出，那些通过诚实和勤奋劳动取得成功的人应该受到全社会的尊重和敬仰。
-这完全符合我们提出的“诚实的公民——勤奋的劳动——透明的收入”的原则。勤劳和专业精神应在我们的社会中得到高度赞扬。正是因为有了专业人士的贡献，我们的民族才能焕发新的活力。因此，我们将继续采取有效措施，提升劳动者的社会地位。-他补充道。
国家元首进一步强调，工作不分贵贱、行业不分尊卑，最重要的是每个公民都应尽职尽责，具备强烈的责任感。只有这样，国家才能在发展的道路上取得更大的成就。
-俗话说，“勤劳使人致富”，这句话十分贴切。全社会应形成共识：诚实和负责任的劳动者一定会得到应有的回报。向公民授予荣誉称号正是为此目标而设立的。此前，我们已为教师、医生和文化工作者设立了荣誉称号，这是一个很好的开端，应继续推广和发扬。-托卡耶夫总统强调。
【编译：阿遥】