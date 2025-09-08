中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:52, 08 9月 2025 | GMT +5

    国家元首提议2027年举行公投 以推进议会改革

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在其年度国情咨文中宣布，将推进议会改革，建立单一制议会。

    Тюркские государства углубляют сотрудничество: Сенат РК одобрил новый закон
    Фото: Сенат РК

    托卡耶夫表示：

    “我曾担任参议院议长十年，这份工作对我而言始终是莫大的荣誉与重大责任。因此，在这个讲台上谈及议会改革并非易事。尽管如此，我希望今天提出倡议，在不久的将来建立单一制议会。”

    他指出，议会改革议题在哈萨克斯坦已讨论超过二十年。

    “这一话题无论在公开场合还是闭门会议中都广为人知，且至今仍具现实意义。考虑到国家体制的不断发展和公民政治素养的提升，将这一问题交由全民讨论尤为重要。”他说。

    托卡耶夫高度评价了1995年成立的参议院的作用。

    他表示：“参议院是在1995年国家政治局势复杂且不稳定的背景下，作为议会上院成立的。当时，哈萨克斯坦正处于建国初期的艰难阶段，参议院肩负着确保国家建设中稳定的历史使命。在过去三十年中，参议院以卓越且高效的方式完成了这一重要任务。”

    他强调，鉴于改革的重大意义，需用一年时间进行充分讨论，并建议在2027年举行全国公投以决定相关事宜。

    托卡耶夫补充道：“随后，我们可对宪法进行相应修订。我多次强调，决定国家命运的所有重大问题都应通过全民同意来解决。如果我们达成建立单一制议会的共识，我认为这样的议会应仅通过政党名单选举产生。”

    今年早些时候，托卡耶夫在接受《母语报》采访时曾谈及议会制管理问题，表示议会改革的决策应通过全国公投来确定。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 国情咨文 总统 政治 议会 全民公投
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读