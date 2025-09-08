14:52, 08 9月 2025 | GMT +5
国家元首提议2027年举行公投 以推进议会改革
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在其年度国情咨文中宣布，将推进议会改革，建立单一制议会。
托卡耶夫表示：
“我曾担任参议院议长十年，这份工作对我而言始终是莫大的荣誉与重大责任。因此，在这个讲台上谈及议会改革并非易事。尽管如此，我希望今天提出倡议，在不久的将来建立单一制议会。”
他指出，议会改革议题在哈萨克斯坦已讨论超过二十年。
“这一话题无论在公开场合还是闭门会议中都广为人知，且至今仍具现实意义。考虑到国家体制的不断发展和公民政治素养的提升，将这一问题交由全民讨论尤为重要。”他说。
托卡耶夫高度评价了1995年成立的参议院的作用。
他表示：“参议院是在1995年国家政治局势复杂且不稳定的背景下，作为议会上院成立的。当时，哈萨克斯坦正处于建国初期的艰难阶段，参议院肩负着确保国家建设中稳定的历史使命。在过去三十年中，参议院以卓越且高效的方式完成了这一重要任务。”
他强调，鉴于改革的重大意义，需用一年时间进行充分讨论，并建议在2027年举行全国公投以决定相关事宜。
托卡耶夫补充道：“随后，我们可对宪法进行相应修订。我多次强调，决定国家命运的所有重大问题都应通过全民同意来解决。如果我们达成建立单一制议会的共识，我认为这样的议会应仅通过政党名单选举产生。”
今年早些时候，托卡耶夫在接受《母语报》采访时曾谈及议会制管理问题，表示议会改革的决策应通过全国公投来确定。
【编译：木合塔尔·木拉提】