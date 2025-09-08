国家元首提议2027年举行公投 以推进议会改革

他表示：“参议院是在1995年国家政治局势复杂且不稳定的背景下，作为议会上院成立的。当时，哈萨克斯坦正处于建国初期的艰难阶段，参议院肩负着确保国家建设中稳定的历史使命。在过去三十年中，参议院以卓越且高效的方式完成了这一重要任务。”