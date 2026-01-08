哈萨克斯坦国家基金资产达39.6万亿坚戈 投资收益推动增长

据2026年1月1日官方报告，2025年国家基金全年收入102万亿坚戈，其中石油部门税收贡献显著，直接税收达3.7万亿坚戈，主要包括企业所得税、矿产开采税、出口租金税以及产品分成协议项下国家份额。

与此同时，投资收益成为2025年亮点。前九个月基金管理投资收益达6.4万亿坚戈，即使向预算提供了大额资金，仍有效防止了基金规模缩水。

此外，私有化、农业用地出售、银行不良资产处置以及非石油部门非税收入也在一定程度上促进了基金收入多元化，但与主要来源相比占比仍较小。

2025年，国家基金总支出53万亿坚戈，其中20万亿坚戈为保证性转移支付，32.5万亿坚戈为针对性转移支付，主要用于覆盖预算赤字、管理费用及年度外部审计费用共540亿坚戈。

报告期初，国家基金资产为34.7万亿坚戈。综合全年收入与支出后，2026年初基金资产总额升至39.6万亿坚戈。

报告指出，国家基金2025年同时履行了两项职能：一方面为共和预算的社会经济义务提供资金支持，另一方面通过投资收益维持了其积累功能，体现了基金在石油依赖经济背景下的稳定作用。

对比来看，2024年国家基金收入88万亿坚戈，当年政府从中提取56万亿坚戈，而2026年计划提取额为27万亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】