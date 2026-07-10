国家统计局：哈萨克斯坦6月住房交易量环比增长28.4%

从地区分布来看，阿拉木图市仍是全国住房交易最活跃的城市，共完成6,841宗交易，占全国总量的17.5%；阿斯塔纳市以6,436宗、占比16.5%位列第二，卡拉干达州则以3,772宗（占9.7%）排名第三。相比之下，乌勒套州交易量最少，仅登记360宗，占全国总量的0.9%。

与5月份相比，全国各地区住房交易均实现增长。其中，曼格斯套州增幅最大，达到67.4%；卡拉干达州增长43.4%，阿特劳州增长40.9%，均高于全国平均水平。

公寓市场方面，6月份全国共完成公寓交易29,432宗，占住房交易总量的75.4%，较5月份增加6,051宗，环比增长25.9%。交易最为集中的地区依然是阿斯塔纳市、阿拉木图市和卡拉干达州，分别占全国公寓成交量的21.4%、21.2%和10.5%。从户型来看，一居室公寓最受购房者欢迎，当月共成交11,348套。

与此同时，独栋住宅市场同样保持增长势头。6月份全国共登记独栋住宅交易9,621宗，比5月份增加2,582宗，环比增长36.7%。除东哈州交易量小幅下降1.4%外，其余各地区均实现不同程度增长。