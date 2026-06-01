国家气象总局：6月份天气气温将升至46摄氏度

此外，预计全国大部分地区的降水量将达到正常水平，而西部和西北部部分地区的降水量可能超过长期平均水平。

6月上旬，受气旋及其相关锋面影响，哈萨克斯坦大部分地区天气不稳定。预计全国将出现小雨、雷暴、冰雹和大风天气，西北部地区偶有强降雨。

预计南部和西南部地区未来几天将出现沙尘暴。

预计气温将逐渐升高：

— 西部和西南部地区，以及阿克托别州，夜间气温将从+6至+12°C升至+13至+22°C，白天将从+15至+25°C升至+27至+32°C；西南部地区最高可达+35°C。

气温波动情况：

— 北部阔斯塔奈州，夜间气温在+11±16°C至+15±20°C之间，白天在+21±26°C至+28±33°C之间；

— 南部，夜间气温在+17±25°C至+13±18°C之间，白天在+33±40°C至+23±31°C之间；东南部地区气温预计将逐渐下降，从+33±38°C降至+20±27°C。

6月初，东部和中部地区的日间气温将升至 33 至 39 摄氏度。然而，在接下来的十天里，夜间主要气温预计在 13 至 20 摄氏度左右，白天则在 25 至 33 摄氏度左右。

六月中旬，炎热天气将间歇性地转为凉爽多雨的天气，伴有雷暴和大风，部分地区可能出现冰雹和沙尘暴。

气温背景也将不稳定：

— 西部、北部、中部和东部地区，夜间气温将在+8至+18°C之间波动，白天气温将在+28至+33°C之间波动，最高可达+35至+39°C，中部地区极端高温可达+42°C；

— 南部地区，夜间气温预计将在+14至+23°C之间波动，最高可达+20至+28°C，白天气温将在+28至+33°C之间波动，最高可达+34至+40°C，部分日期极端高温可达+40至+46°C。