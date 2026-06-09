突厥国家组织教育部长会议在突厥斯坦举行 重申构建统一教育空间

出席此次会议的有各成员国相关职能部门负责人、突厥国家组织秘书处代表，以及观察员国代表团成员。

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克主持会议并致辞。他强调了突厥斯坦作为突厥世界精神与文化中心的重要地位，并指出其在加强各兄弟国家间融合进程中发挥着独特作用。

努尔别克在讲话中回顾道，今年5月，突厥国家组织成员国元首非正式峰会在突厥斯坦市举行，主题聚焦于"人工智能与数字发展"。峰会成果确立了人工智能、数字转型及人力资本开发作为突厥国家长期合作的核心优先事项。

—今天的会议具有极其重要的战略意义。教育是实现我们共同目标的基石，也是培养新一代人才的关键工具。这代新人将秉承我们共同的价值观，引领突厥世界步入知识、创新与人工智能时代。通过进一步加强教育与科学领域的合作，发展学术流动性，完善数字教学模式，并实施联合科研倡议，我相信我们定能构建一个统一的教育空间，从而确保各国实现可持续发展并提升在全球范围内的竞争力，-努尔别克表示。

与会各方重申，将致力于深化教育与科学领域的合作，旨在构建一个基于共同历史文化价值观、高水平学术标准及可持续发展原则的统一教育空间。

会议期间，各方就扩大学术合作、发展数字教学、完善学历互认机制、加强高校间联系以及提升突厥国家组织成员国教育与科学研究质量等议题进行了深入探讨。

与会者还特别强调了落实"数字突厥世界"概念的重要性，该理念旨在推动数字一体化、教育技术发展、数据共享以及人工智能领域的联合倡议。与会代表一致认为，有必要协调各方力量，共同制定国家数字转型战略，并为新经济时代培养高素质人才。

会议期间，各方共同签署了《突厥国家组织教育部长第九次会议联合公报》。该文件确认了会议达成的各项协议，并明确了在教育、科学、学术流动性、数字化及人才培养等领域深化合作的未来路径。