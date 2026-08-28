托卡耶夫：国家基金资金不会被随意或无目的使用

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）表示，未来三年从国家基金划拨的资金不会被随意或无目的使用，相关资金将用于具有长期社会经济效益的战略性重要项目。

托卡耶夫指出，有关国家基金资金将被随意使用的说法并不符合实际。

“这些资金不会被随意或无目的使用。这样的传言是由不了解实际情况、别有用心的人散布的。任何基金，尤其是国家基金，其运行成效首先应以能否为子孙后代创造巨大收益、取得实际成果来衡量。”托卡耶夫说。

总统指出，目前哈萨克斯坦儿童已经从国家基金中受益，其个人账户正在获得相应资金。

“未来，我们需要建设现代化、高质量的基础设施，为年轻一代服务。换句话说，我们正在为国家未来几十年乃至数百年的发展奠定坚实基础。”他说。

根据规划，哈萨克斯坦政府拟在2027年至2029年期间，除国家基金保障性转移支付外，再从国家基金划拨5万亿坚戈专项转移支付资金。

哈萨克斯坦国民经济部长赛热克·朱曼哈林（Серік Жұманғарин）此前表示，未来两年每年计划从国家基金划拨2.4万亿坚戈保障性转移支付资金，2029年这一规模将为2万亿坚戈。

此外，为支持“特别重要”的设施以及具有国家意义的项目，计划2027年从国家基金划拨2万亿坚戈专项转移支付资金，2028年和2029年分别划拨1.5万亿坚戈。