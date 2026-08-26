国家元首部署教育领域五项重点任务：教师减负、AI教育与儿童保护

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）26日出席在阿斯塔纳举行的全国教师八月会议全体会议并发表讲话。总统围绕教师队伍建设、地区教育质量、人工智能应用、未成年人保护和青少年教育等问题提出五项重点任务，并表示政府应研究在阿斯塔纳开设哈中人工智能学校。

今年全国教师八月会议的主题为“人力资本、教育、进步——人民宪法的核心价值”。会议旨在新学年开始前总结教育领域工作成果，讨论当前面临的重点问题，并明确下一阶段教育发展的优先方向。

会议期间还举行“教育的未来”主题展览、教师代表参加的全体会议以及教育领域优秀工作者表彰仪式。来自全国各地的教师，区、市、州教育部门负责人，以及国家机关和非政府组织代表参加会议。

教师是国家教育发展的核心力量

托卡耶夫首先向全国教师致以祝贺和感谢。

“强大的教师是高素质民族的基石，这是毋庸置疑的真理。”托卡耶夫说。

总统指出，尊师重教的国家必将拥有光明的未来。教师不仅向年轻一代传授知识，也为培养有思想、有远见、有爱国精神的新一代、塑造具有竞争力的民族作出重要贡献。

托卡耶夫表示，今年的八月会议正值哈萨克斯坦经历重大变革之际。今年3月举行全民公投后，新的《人民宪法》获得通过，并于7月1日正式生效。

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新宪法首次对教育领域给予特别重视，将发展人力资本、教育、科学和创新确定为国家战略方向。目前，哈萨克斯坦正在推进整个国家权力体系和社会机构的大规模现代化。

谈及日前举行的首届库鲁尔泰选举，托卡耶夫表示，此次重要政治活动以“前所未有的高水平”组织举行，中央选举委员会发挥了重要作用，包括人工智能技术在内的新手段被应用于选举进程，提高了选举组织工作的质量。

总统指出，国际社会认可此次选举结果，并认为选举符合哈萨克斯坦国家法律和相关要求。

托卡耶夫同时宣布，他当天已根据宪法第46条签署总统令，召集第一届库鲁尔泰第一次会议。会议将于8月28日举行，在此之前，进入库鲁尔泰的各政党应确定议员名单。

总统认为，此次选举给国家社会政治生活带来重要变化。各政党提交的名单中既有经验丰富的各领域专业人士，也有首次进入政坛的新人，其中包括优秀青年和总统青年人才储备成员。

“相互尊重、责任担当和意见多元的价值观正在社会中逐步确立，新的政治文化正在形成。”他说。

教育投入7年增长3倍 逾千所学校建成

托卡耶夫指出，先进技术可以改变世界，但能够改变一个人及其世界观的，只有真正的教师。因此，国家将始终高度重视教育体系发展。

过去7年，哈萨克斯坦教育领域财政投入增长3倍，达到6.4万亿坚戈。过去5年，全国新建1120所学校，可容纳超过100万名学生；5000多所乡村学校的物质技术基础得到更新，学校还建设了7000多个现代化学科教室。

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两年前，根据总统直接指示启动的“未来学校”项目已建成217所学校，可提供46万个学位。

托卡耶夫要求继续在全国各地区，特别是在学校需求较大的地区建设高质量教育设施，并强调明年应进一步加快相关建设进度。

教师地位和社会保障近年来也得到进一步加强。哈萨克斯坦已经通过《教师地位法》，今年又对该法进行补充，为教师增加法律和社会保障措施，并正式将10月5日确定为教师职业节日。

“哈萨克斯坦功勋教师”称号已被纳入国家荣誉体系，目前已有近100名教师获此称号。过去3年，还有3名教师获得国家最高荣誉“哈萨克斯坦劳动英雄”称号。

根据TALIS-2024国际教师教学调查结果，哈萨克斯坦在提升教师职业声望指标方面排名第二，并在教师对薪酬满意度方面跻身全球前五。95%的教师表示对自己的工作感到满意，80%的教师表示愿意再次选择教师职业。

与此同时，哈萨克斯坦学生过去一年参加30多项权威国际奥林匹克竞赛和科研项目，共获得1000多枚奖牌。来自乡村学校的全国奥赛获奖学生人数增长10倍，城乡教育质量差距正在明显缩小。

托卡耶夫表示，尽管教育领域已经取得一系列成果，但仍存在不少亟待解决的问题。为此，总统提出五项重点任务。

第一项任务：解决教师短缺，停止“为改革而改革”

托卡耶夫表示，今年已有超过1.2万名高中毕业生获得师范专业国家助学金，其中超过2000人为“金质徽章”获得者。

不过，全国目前仍缺少5000多名教师。随着人口持续增长以及近年来大量新学校投入建设，对教师的需求也在进一步增加。

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总统要求主管部门针对这一问题提出新的解决方案，同时进一步重视教师专业能力提升。

托卡耶夫特别强调，提高教师专业能力不能演变成新一轮频繁的大规模教育改革。

“不能为了进行下一轮大规模改革，就在短时间内彻底改变整个教育体系。必须停止那些只是为了改革而改革、有名无实的改革。”

总统指出，改革当然有必要，但不能让教师因此疲惫不堪、承受过大压力。任何改革，特别是教育领域改革，在实施前都必须经过全面分析，并充分确认其有效性。

“改革不是初步试验，也不是实验，而是负责任的决策和行动。”他说。

针对教师反映考核负担过重、文书工作过多的问题，托卡耶夫表示，他已经下达明确指示，要求优化和完善教师考核要求。

“公平评价知识是教育体系的核心。我们需要一个尽可能清晰、公开的体系。”

总统同时提出，应将新宪法的价值理念以及“法律与秩序”“诚信公民”“清洁哈萨克斯坦”等理念纳入教师专业能力提升课程。

第二项任务：缩小地区教育质量差距

托卡耶夫指出，今年统一国家考试结果显示，克孜勒奥尔达州、北哈萨克斯坦州、巴甫洛达尔州、库斯塔奈州以及阿斯塔纳和阿拉木图市毕业生成绩较好，而突厥斯坦州、乌勒套州、阿特劳州、阿克托别州和阿拉木图州的情况则不够理想。

总统特别要求主管部门和地方政府关注突厥斯坦州教育质量。

他说，PISA研究同样显示，该州教育质量仍存在不足。这意味着当地教育体系依然存在薄弱环节，但不能将当地情况定义为“危机”。

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突厥斯坦州约75%的学生生活在农村。托卡耶夫指出，必须为这些学生的全面、快速发展创造有利条件，建设必要基础设施，并吸引优秀专业人才前往偏远地区。

总统要求所有教育成绩较低地区的州长加强相关工作，并责成政府进行有效协调。同时，总统办公厅应与政府共同向相关地区提供有针对性的帮助，包括开展专项分析。

托卡耶夫还要求根据时代要求更新中等教育内容。

总统指出，应重新审视部分历史传说以及与事实不符的内容，向年轻一代教授更多面向发展和进步的知识。

未来3年，“未来学校”应成为测试先进教育实践的平台，伊布赖·阿勒滕萨林国家教育学院将在这一工作中承担重要责任。

谈及社交媒体上围绕教育问题出现的激烈争论，托卡耶夫表示，为儿童未来担忧并提出建设性建议是一回事，为博取名声而发表评论则完全是另一回事。

“现在不是说空话、说错话的时候，而是做实事、做正确事情的时代。”

第三项任务：推动人工智能进入中等教育

托卡耶夫指出，在迈入新的数字时代之际，人力资本正在成为发展的关键因素，而这也是哈萨克斯坦的优势所在。

总统表示，哈萨克斯坦青少年具有很强的国际竞争力。新学年将进一步完善优秀学生奖励措施，不仅对国际奥林匹克竞赛取得优异成绩者给予奖金，对科研项目竞赛获奖者也将给予奖励。

托卡耶夫指出，先进技术与青年智力潜力的结合已经开始产生经济效益，新创企业不断出现，哈萨克斯坦也诞生了首批“独角兽”初创企业。

为进一步扩大这一成果，需要建立以教育为核心的创新生态体系。在“数字化和人工智能年”框架下，教育领域已经开始向平台化管理模式转型，并推进教育数据库现代化。

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总统特别强调，数字化应真正帮助教师减少不必要的工作负担。

教师应摆脱繁重的文书工作、无休止的报告、考核以及其他没有实际意义的检查。同时，不允许安排教师参与维修工作以及与教学没有直接关系的各种社会活动。

托卡耶夫指出，政府近期公布的检查结果显示，学校教材中发现了700多处严重错误。

总统要求重新审视包含未经核实历史资料、虚构事件以及所谓“英雄”和“功绩”的教学材料。

“通过传播虚假、杜撰的信息来培养孩子的爱国主义，不会带来好的结果。这有悖于我们民族的良知。”

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦应摆脱“长期受害民族”的形象。

“年轻人应在正确理解本民族历史的同时，以希望和信心看待未来。我国青年应该保持乐观，知道没有克服不了的困难。我们必须成为相信自身力量的强大民族。忧愁、悲伤和消沉不应该属于我们的年轻人。”

今年5月，托卡耶夫签署关于在中等教育体系引入人工智能措施的专项总统令。不过，总统指出，在新学年即将开始之际，相关任务并未得到应有落实，这是一个严重问题。

他要求尽快采取有效措施，明确学生和教师系统、正确使用人工智能的规则。

总统特别指出，青年尤其是农村青年，应学会利用智能手机等数字设备获得稳定收入，并透露将在下一次国情咨文中就此提出具体任务。

“我们需要从‘数字国家’的概念转向‘数字全民经济’。换句话说，人工智能及其能力不应该只是娱乐工具，而应该成为收入来源。”

托卡耶夫要求政府参照高等教育领域现有标准，为中等教育和职业技术教育制定人工智能应用的伦理、法律和组织标准。

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总统还提出，应研究当前学制设置问题，包括18岁青少年仍然在校就读是否合理，并要求主管部门研究这一问题，在必要时提出解决方案，同时必须充分考虑宪法规定的统一教育标准。

值得关注的是，托卡耶夫还在讲话中提出一项新的哈中教育合作倡议。

“人工智能大学将于9月开学。但我认为这还不够。政府应考虑中国在掌握新技术方面取得的成就和经验，研究在阿斯塔纳开设哈萨克斯坦—中国人工智能学校的问题。”

第四项任务：加强未成年人网络和健康保护

托卡耶夫表示，保护儿童并为其全面发展创造良好环境，是国家政策的主要优先方向之一。

联合国儿童基金会认为，哈萨克斯坦在这一领域不仅可以成为中亚国家的榜样，也可以为部分欧洲国家提供借鉴。

自2024年以来，“国家基金—儿童”计划已向近700万名儿童账户划拨资金。其中，2024年为6.955亿美元，2025年为8.888亿美元，2026年达到9.017亿美元。

今年以来，“哈萨克斯坦儿童”构想开始实施，全国各地区均已成立儿童权利保护管理部门和心理支持中心，融合教育体系也在持续发展。

不过，总统指出，信息过载正在对社会特别是年轻一代产生负面影响。

“社交网络、数字平台、人工智能和强势营销对儿童世界观的影响，已经不亚于家庭和学校。”

托卡耶夫表示，年轻一代的心理健康、情绪稳定和道德教育，已经成为影响国家安全和可持续发展的重要因素。

因此，有必要重新审视2018年通过的《保护儿童免受有害其健康和发展的信息影响法》，并进行重大修改。

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政府已经制定禁止16岁以下用户注册社交媒体账号的法案，并于今年6月提交议会审议。

托卡耶夫表示，他将在第一届库鲁尔泰第一次会议开幕时，建议议员审议这一问题。

总统同时要求政府采取儿童网络内容过滤措施，并推广儿童专用SIM卡制度。

“由于一些完全客观的原因，我们不能把责任全部推给家长。因此，我要求全面推广儿童专用SIM卡的使用。这可以帮助保障他们的‘信息免疫力’。”他说。

托卡耶夫还特别谈及快餐广告问题。

总统指出，快餐的强势营销会形成不健康的饮食习惯，增加医疗体系负担，并对国家劳动力潜力产生负面影响。

目前，哈萨克斯坦约有7000名糖尿病儿童接受医生监测，相关人数并没有下降。

托卡耶夫表示，许多国家已经禁止或限制高脂、高糖、高盐食品广告。这一问题较为复杂，涉及医学等多个方面，但政府首先应从儿童健康出发，对其进行深入研究。

第五项任务：让学校既“教书”也“育人”

托卡耶夫指出，目前全国约有700万名儿童，如果将青年计算在内，两者合计约占全国人口的一半。

总统强调，要拥有光明的国家未来，首先必须培养优秀的新一代，在青年中树立爱国、求知、勤劳等价值观。

“学校不仅应成为提供优质教育的场所，也应该成为培养优秀品格的地方。”

托卡耶夫表示，孩子们应愿意走进学校，把学校视为学习知识、与同龄人交流，并度过人生中最美好童年和青春岁月的地方。

与此同时，提高青少年法律素养也是重要任务。

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根据总统指示，从今年开始，哈萨克斯坦学校已经开设“法律基础”课程，今后还将把“宪法基础”和“法律与秩序”课程纳入教学计划。

“主要目标是让年轻人明白，只有遵守法律、尊重宪法，才能拥有光明的未来、取得成功，用简单的话来说，就是过上幸福的生活。”

托卡耶夫还要求政府在今年年底前完成学校和高校生态教育统一标准制定工作，并进一步扩大“诚信公民”统一教育计划实施范围。

总统指出，儿童教育不能仅仅由学校承担责任，全社会都应共同为儿童创造安全、良好的成长环境。最重要的是，让宪法的基本原则成为民族精神不可分割的一部分，让年轻一代真正了解宪法。

建议多地建设儿童自然科学博物馆和总统图书馆

托卡耶夫在讲话中还特别强调培养阅读习惯和科学兴趣的重要性。

总统指出，如果不能激发儿童对科学的兴趣，就无法增强国家的人力资本。国际经验表明，面向学生的科学博物馆和研究中心能够让孩子把所学知识用于实践、开展实验、了解科学家的工作，并更加理性地选择未来职业。

为此，托卡耶夫建议在阿斯塔纳、阿拉木图以及部分州府城市建设面向儿童的自然科学博物馆。

未来两年内，阿斯塔纳、阿拉木图和克孜勒奥尔达将开设总统图书馆，奇姆肯特以及其他州府城市也计划建设类似设施。

托卡耶夫强调，根据宪法规定，哈萨克斯坦是世俗国家，因此应继续建设更多教育机构，不断发展和完善教育体系，以文明和创造性价值观培养年轻一代。

“真正的爱国主义就是富有成效、坚持不懈的劳动”

在讲话最后，托卡耶夫再次强调了教育在塑造年轻一代世界观和民族精神方面承担的责任。

总统表示，应帮助青年正确理解民族历史，同时以信心和乐观态度面向未来。

“哈萨克民族是一个能够战胜任何挑战、对未来充满信心、勇敢向前迈进的真正胜利者民族。怨恨过去、把历史上的失败归咎于其他民族和国家，与我们的民族性格格格不入。”

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托卡耶夫指出，教育领域尤其应保护年轻一代免受这种消极观念影响。教师首先应培养思想纯正、心怀善意、对美好未来充满信心并富有进取精神的公民。

“爱国、求知、创新、进取和勤劳的人将推动国家不断前进。”

总统强调，真正的爱国主义就是富有成效、坚持不懈的劳动。任何领域的劳动都具有价值，国家的责任则是给予勤劳者应有的尊重和奖励。

托卡耶夫最后表示，培养能够成为“公正、强大、安全、清洁哈萨克斯坦”支柱的负责任、诚信公民，是全社会的共同任务。

“只要我们拥有优秀的教师、才华横溢的青年和牢不可破的团结，国家就能够跨越任何高峰。对此我毫不怀疑。教师是民族的明灯，教师的劳动值得最高的尊重。”

托卡耶夫同时宣布，他当天已签署专项总统令，授予一批教师国家高级荣誉，并祝愿全国教师工作顺利、新学年取得丰硕成果。