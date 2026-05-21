国家元首接见巴甫洛达尔州州长

会谈中，拜汗诺夫向总统就巴甫洛达尔州去年和2026年一季度的社会经济发展情况和未来发展规划进行了汇报。

据他介绍，去年巴甫洛达尔州所有主要经济领域均实现增长。去年，该地区吸引了1.3万亿坚戈的投资（增长47％），创历史记录。此外，该州工业产值达到4.1万亿坚戈。

巴甫洛达尔州区煤炭和铁合金产量占全国的58%，电力产量占全国的42%。农产品总产值增长9.6%，达到5714亿坚戈。此外，巴甫洛达尔是全国采用节水技术的领先地区之一，农民们获得了马铃薯、葵花籽和荞麦的丰收。

国家元首听取了有关社会责任进展情况的汇报。该地区已创造3万多个新的就业岗位，在城市新建了2所学校，在乡村新建了3所学校，并建造了30个医疗设施。今年计划再建2所学校，并实施5个具有重大社会意义的项目。

州长表示，去年该地区所有村庄都接通了清洁饮用水。该地区三个城市的公共交通车辆全部更新换代。路况良好的道路比例提高了96%，村庄内的道路和街道共修缮了621公里。今年计划完成该地区重点发展村庄的入口道路沥青铺设工程。

总统听取了有关落实其指示的情况，包括修建一座横跨额尔齐斯河的新桥、对机场跑道和沙赫特公园进行现代化改造、升级有轨电车车队、建设第三座热电站，以及实施“数据处理中心谷”项目。

托卡耶夫总统特别关注埃基巴斯图兹市航空运输的发展，并指示州长全面研究在该市新建机场的事宜。该项目的实施将提升该地区的交通运输潜力、过境运输能力和投资吸引力，同时也将为该地区的进一步社会经济发展注入新的动力。

最后，总统就进一步实现区域经济多元化、发展社会部门、实现基础设施现代化、做好春播准备等工作下达了具体工作指示。

【编译：小穆】