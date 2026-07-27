国家元首接见金融监管署署长

会谈中，国家元首听取了金融监管署2026年上半年的工作报告及未来一段时期的重点任务计划。

埃利玛诺夫报告称，已完成对496起刑事案件的调查，并向受害者赔偿了226亿坚戈。他还指出，已捣毁7个犯罪团伙（包括4个跨国犯罪团伙）和44个非法敛财网络，这些团伙非法获利超过1760亿坚戈。

警方捣毁了12个用于洗钱的地下加密货币交易所，这些交易所的资金来源于毒品走私和诈骗。此外，警方还查明了36个通过其账户转移1130亿坚戈的加密货币贩卖团伙。

金融监管署署长向总统汇报称，独联体国家首次拘留了使用特殊设备模仿移动运营商工作，并大规模散布钓鱼短信以非法获取个人数据的人员。

埃利玛诺夫还谈到了监督预算支出的措施。例如，不允许将2790亿坚戈用于52个基础设施项目，以免造成不必要的浪费。在科研成果商业化过程中，还发现可能存在挪用公款100亿坚戈的情况。此外，还发现一些私人诊所提供14万公民的虚假登记信息，以非法获取强制性社会医疗保险基金的资金。

此外，作为预防措施，9000个疑似非法赌博的网站和账户被封禁，2300个以诈骗为目的开设的资源被关闭，25个拥有超过3.5万名成员的聊天室被暂停使用。

超过24.5万名公民参加了旨在提高金融素养的活动。由于行业立法得到完善，哈萨克斯坦在金融行动特别工作组（FATF）的四项关键建议中的排名有所提升。

听取报告后，托卡耶夫总统就金融监管署未来工作方向下达了一系列具体指示。