突厥国家组织秘书长：突厥一体化已成为必然，而非额外机遇

组织成员国的国内生产总值达到2.4万亿美元

记者：库巴尼奇别克·哈斯穆吾勒，您认为突厥国家组织自成立以来在区域和全球层面取得了哪些具体成果？它从委员会形式转型为成熟的组织形式，给一体化进程带来了哪些质的变化？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：自2009年《纳希切万协定》签署以来，突厥一体化已从概念层面发展成为一个成熟的国际组织。当然，这一进程中的一个重要转折点是2019年巴库峰会。当时，哈萨克斯坦提出将委员会转型为组织，并提议通过战略文件《突厥世界的未来——2040》。随后，这些倡议在2021年伊斯坦布尔峰会上获得正式批准，从而加强了体制框架，并为系统性和长期合作铺平了道路。

如今，突厥国家组织涵盖约60个领域，包括经济、贸易、农业、交通运输、旅游、教育、科学、文化、数字经济、绿色能源，甚至太空领域。也就是说，合作已真正走向全面。

该组织成员国境内约有1.75亿人口，国内生产总值超过2.4万亿美元。我们还看到成员国和观察员国之间的经济联系日益紧密，双边贸易不断增长。

我们正在将各项宣言转化为切实成果。目前已建立起诸如突厥投资基金、贸易便利化委员会和图兰经济特区等具体机制，这些机制正在为具体项目和商业合作提供支持。与此同时，作为突厥工商会联盟（UCCI）主席国，哈萨克斯坦正积极致力于将这一机制完善到适当水平，并提高其效能。

为避免服务重复并提高效率，哈萨克斯坦还启动了突厥合作组织协调委员会的筹建工作。

在交通运输领域，中间走廊的建设正在加强亚欧之间的联系。而电子国际货运信息系统（e-TIR）等数字化解决方案将简化并加快边境通关程序。

与此同时，我们正在加强在数字化和安全领域的合作。这体现在《数字经济伙伴关系协定》以及为有效协调应对突发事件的联合行动而建立的民防机制中。

教育、文化和旅游等领域也取得了稳步进展。这些领域在加强各国人民之间的联系方面发挥着重要作用。“现代丝绸之路”、“塔巴鲁克朝圣地”、“突厥世界旅游之都”以及突厥滑雪度假村联盟等项目提升了该地区的知名度，并有助于加强两国之间的联系。“突厥大学联盟”（TURKUNIB）等平台汇集了180多所大学，进一步深化了学术合作。在此，我特别要提及以霍贾·艾哈迈德·亚萨维命名的哈萨克-土耳其国际大学在该平台上的积极作用。

突厥国家组织国家元首非正式峰会将于5月15日在突厥斯坦举行，主题为“人工智能与数字发展”。此次峰会预计将进一步加强在创新、数字化转型和新技术领域的合作。

突厥国家在政治和安全领域的协调与合作日益加强。在区域和全球进程的影响下，突厥语系国家强化了内部磋商机制，以就可能影响自身的新风险和挑战形成共同立场。在此背景下，《突厥世界的未来——2040》构想、《突厥语世界组织战略》、《阿斯塔纳宣言》和《突厥世界宪章》等高级别战略文件被采纳，作为界定该组织主要方向的关键文件。此外，突厥国家组织成员国还签署了旨在加强政治团结和相互亲近的重要国际协议。

我想重点强调另一项重要的政治成就。得益于突厥国家组织峰会，成员国领导人有机会就与突厥世界相关的热点问题定期举行磋商。因此，互信与合作提升到了前所未有的水平。这为突厥兄弟国家间关系开启了新纪元。突厥国家组织增强了突厥世界对共同未来的信念和精神。

总的来说，我认为最大的变化在于突厥国家组织已经超越了单纯的对话平台。如今，它已成为一个真正运作的一体化机构，其区域和国际影响力日益增强。历史上，突厥国家首次基于自身价值观和独特身份创建了一个国际组织。

记者：您提到了在突厥斯坦举行的非正式峰会。峰会期间可能会达成哪些关键决策或通过哪些倡议？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：正如我上文所述，即将在突厥斯坦举行的非正式峰会将为我们提供一个重要契机，在突厥国家组织框架内进一步推进我们的共同优先事项。

我们期望此次峰会能够加强成员国之间的共同立场，并最终通过《突厥斯坦宣言》，以及其他旨在扩大在共同关心的关键领域合作的决议。

今年峰会聚焦人工智能和数字化转型，表明这些议题对于包容性经济发展、有效治理和国际合作的重要性日益凸显。

本次峰会将提供一个机会，回顾自2025年10月加巴拉峰会以来取得的成果，并重申我们对有效落实最高级别各项决定的共同承诺。

总体而言，本次峰会不仅有望推进战略对话，还将推动旨在取得具体成果的务实举措。它将进一步增强组织的机构效能，并强化该组织作为对话、协调与合作的动态平台在日益互联互通、瞬息万变的全球环境中的作用。

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突厥投资基金中流通着 6 亿美元

记者：突厥国家组织目前的主要优势是什么？是文化和人文合作，还是经济和政治合作？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：我不认为这两个方向是截然分开的。事实上，突厥国家组织的主要优势就在于它能够以独特且互补的方式将这两个维度结合起来。

一方面，突厥国家组织建立在坚实的文化和人道主义基础之上。我们的成员国因数百年历史的纽带、共同的语言根源和深厚的文化渊源而紧密相连。这不仅仅是源于共同利益的联系，更是基于兄弟情谊和共同身份认同的关系。在此背景下，国际突厥文化组织（TÜRKSOY）、突厥学院和突厥文化遗产基金会等专门的突厥合作机构在保护我们的共同遗产、发展学术和文化合作以及加强各国人民之间的联系方面发挥着重要作用。

另一方面，这种深厚的历史信任显著提升了我们经济和政治合作的成效。它使我们各国能够更加和谐地行动，促进决策进程，并推动在关键领域实施联合倡议。

因此，该组织的真正独特之处在于其双重性质。它不仅是一个务实合作的平台，更是一个基于共同价值观和共同身份认同的社群。正是这种双重性质使我们的融合自然、可持续且可行。

在所有成员国，人们都能感受到公众对组织真诚而强大的支持。这使得该组织成为区域层面上独一无二的机构。

在当今瞬息万变的地缘政治环境下，突厥国家组织地处东西方交汇点，具有重要的经济和政治意义。它如同桥梁，连接着各个地区、市场和文化，为对话、稳定和共同繁荣铺平道路。

从这个意义上讲，组织不仅日益成为成员国间合作的机制，也日益成为其领土之外和平、稳定和建设性互动的重要源泉。

记者：组织框架下设立的突厥投资基金（TIF）目前的预算是多少？哪些国家为该基金的成立贡献最大？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：该基金的法定资本现已达到6亿美元。最初，其规模设定为5亿美元，后来由于匈牙利加入该基金，规模增加至6亿美元。所有成员国均以协调和平衡的方式为基金的形成做出贡献。这体现了本组织内部平等伙伴关系的原则。

该基金优先资助旨在促进经济增长、加强互联互通和提升区域竞争力的战略项目。基金创始国已确定以下领域为重点关注领域：中小企业、数字和实体基础设施、可再生能源、信息和通信技术、交通运输和物流、农业、跨境贸易和旅游业。

记者：是否正在考虑扩大突厥国家间的免签制​​度或引入劳动力自由流动制度？总体而言，这有多大可行性？正在考虑哪些举措，以使成员国公民能够在其他成员国境内自由工作？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：促进突厥国家公民的流动是我们广泛一体化议程中重要且自然的一部分。这体现了我们构建一个更加互联互通、以人为本的突厥世界共同空间的长期愿景。

在此背景下，我们正积极推进Turkic ID项目。这是一项重要举措，它将允许成员国公民在某些边境通关手续中使用国民身份证代替护照。此举将极大地便利出行，拓展公民的出行选择，并进一步加强各国人民之间的联系。

事实上，这种概念并非新颖。类似的机制早已存在于双边层面。例如，阿塞拜疆和土耳其、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦以及吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦之间就采用了类似的机制。土耳其允许多个国家的公民使用其国民身份证入境的经验也值得借鉴。

这项举措的影响不仅限于便利公民出行。它还能推动旅游业发展，包括促进组织成员国都市圈框架内的文化旅游目的地和项目，加强交通联系和互联互通，并拓展本地区的学术、商业和社会交流。

与此同时，在人员流动和劳动力领域的合作与我们在社会政策和劳动力市场发展领域开展的广泛工作密切相关。组织旗下的劳工联盟积极致力于加强成员国之间的协调，以建立包容、可持续和稳定的劳动和社会保障体系。

与此同时，组织成员国劳动、就业和社会保障部长上次会议的结论为未来的合作奠定了重要基础。

我们的努力旨在加强就业政策和劳动力市场发展领域的合作，促进资格和技能的相互认可，逐步系统地支持劳动力流动，并加强成员国的社会保障体系。

总而言之，我们不仅仅是在让旅行更便捷。我们正在构建一个更加全面的人文空间，让流动性、就业机会和社会保障体系相辅相成。这将有助于深化突厥世界的融合与共同繁荣。

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记者：在当前复杂的地缘政治形势以及亚欧之间替代路线日益重要的背景下，组织成员国正在采取哪些措施来进一步发展中间走廊，并深化在交通运输和物流领域的合作？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：在当前复杂的地缘政治形势下，中间走廊的重要性显著提升。周边地区的持续冲突对传统运输路线造成负面影响，给全球供应链带来额外风险，并加剧了对连接亚欧的可靠、稳定且多元化运输网络的需求。

在此背景下，突厥国家组织成员国正在实施一系列旨在进一步发展“中部走廊”并加强交通物流领域合作的综合措施。如今，“中间​​走廊”不仅被视为连接东西方的替代路线，更是确保交通连接稳定、经济相互依存和区域安全的战略桥梁。

近年来，组织成员国铁路联盟积极投资交通基础设施现代化建设，扩大里海港口吞吐能力，并发展铁路和多式联运。特别是巴库-第比利斯-卡尔斯铁路，其促进过境运输增长和显著缩短货物运输时间的举措，充分证明了其有效性。

此外，中吉乌铁路项目也已实施。该项目将直接连接中间走廊，为贸易、过境运输和区域一体化开辟新的机遇。赞格祖尔走廊的开发和卡尔斯-伊格迪尔-阿拉勒克-迪卢奇铁路的建设也具有重要的战略意义。这些项目将创造更多过境运输机会，并进一步巩固中间走廊在全球交通运输格局中的地位。

值得注意的是，2025年，经由中间走廊运输的货物量增长了62%，达到470万吨，而2023年为270万吨。目前正在实施的各项措施计划到2030年将该走廊的年吞吐能力提升至1000万吨。

除了基础设施建设外，还特别重视简化和数字化运输及海关手续。

电子通行证系统（e-Permit）正在组织框架内成功实施。电子货物运输信息报告（e-TIR）系统的引入工作正与成员国海关部门密切合作开展。今年2月，成员国海关负责人齐聚日内瓦，成功召开了一次特别会议，旨在推动e-TIR系统的引入。

电子海关货物运输单 (e-CMR) 领域也取得了显著进展。该项目目前正在阿塞拜疆和土耳其之间进行试点测试。如果成功，该系统将在成员国中广泛推广。今年 4 月在比什凯克举行的交通部长会议之后，签署了关于引入 e-CMR 系统的谅解备忘录。

此外，成员国铁路联盟高度重视建立联合物流中心、货运站以及运输物流公司。

所有这些措施旨在将中间走廊打造成为连接亚欧大陆最高效、最安全、最具竞争力的洲际通道之一。

突厥一体化将通过突厥国家组织+得到加强

记者：您认为组织框架内的安全问题在多大程度上得到了制度化？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：2025年10月在加巴拉举行的峰会以“区域和平与安全”为主题，这清晰地反映了组织内部的这一变化。

事实上，安全合作在《突厥世界的未来——2040》构想和突厥国家组织2022-2026年战略等关键战略文件中得到了清晰体现。这些文件强调了加强在政治和安全问题上协调的重要性。近年来，突厥国家组织已建立一系列切实可行的机制来支持这一目标。各国政府首脑或副总统、外交部长、总统外交政策顾问和副部长定期举行会议，为就影响共同利益的热点问题开展持续对话与协调提供了保障。

这方面的合作也在通过国家安全委员会、国防工业机构和情报机构会议等专门机制不断发展。这些平台使成员国能够就区域和全球安全问题交换意见，并逐步协调在共同挑战上的立场。尽管突厥国家组织并非军事联盟，但这些举措表明，安全领域更加结构化的对话正在形成。

加巴拉宣言清晰地体现了这一趋势，成员国在宣言中确认了加强安全领域合作的意愿。

在这一大进程中，网络安全正日益成为重要的合作领域。随着数字化进程的加速，网络安全正成为国家安全、经济稳定和区域稳定的主要支柱之一。在此背景下，托卡耶夫总统提出的在欧盟框架内建立网络安全委员会的倡议可谓恰逢其时，意义重大。我们目前正致力于尽快完成成员国间网络安全领域合作备忘录的签署，并尽快成立网络安全委员会。

近期的一系列举措进一步凸显了这一发展势头。阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫提议加强突厥国家间的团结，包括深化国防和军事技术合作，这为未来指明了更广阔的方向。他提议于2026年在阿塞拜疆举行联合军事演习，正是这一不断发展议程的具体体现。

国防工业领域也取得了进展。继2025年7月在伊斯坦布尔举行首次国防工业机构负责人会议后，阿塞拜疆将于2026年在巴库主办第二次会议。会议旨在加强国防生产和技术发展领域的合作。此外，将于2026年举行的安全理事会秘书会议将进一步支持成员国之间的战略协调。

乌兹别克斯坦提议将外交部长与特勤部门负责人定期会晤制度化，吉尔吉斯斯坦则提出建立执法机制，共同打击恐怖主义、极端主义、网络威胁和跨国犯罪。这些举措表明，各方越来越希望从对话转向务实合作。

总体而言，组织内部的安全问题正逐步制度化，从零星磋商转变为结构化且不断发展的各层级对话与协调体系。尽管并非军事联盟，但安全合作正日益巩固于定期会议、专门机制和关键战略文件中。

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记者：中东局势和不断变化的全球力量平衡对突厥国家组织的战略有何影响？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：这个问题与前一个问题密切相关。因为不断变化的安全环境直接影响着包括突厥国家组织在内的区域组织如何调整其应对方式。

中东局势以及世界向多极化格局的转变，显然正在改变我们所处的国际环境。这些进程，尤其对于突厥世界等地区而言，一方面带来了挑战，另一方面也带来了新的机遇。

从突厥国家组织的角度来看，我们并未偏离总体战略方向。我们并未改变使命，而是根据新的形势调整其执行方式。

我们注意到，对话与立场协调不再是可选项，而是必需品。例如，在2026年3月于伊斯坦布尔举行的突厥国家组织外长理事会非正式会议上，成员国通过了关于中东局势的联合声明，表达了共同关切，并强调了稳定、对话和缓和局势的重要性。

总体而言，全球环境日益复杂化，进一步凸显了区域合作的重要性。在这方面，组织正日益成为一个协调一致、灵活高效、团结统一的组织，致力于推广共同原则，加强成员国之间的合作。

记者：您如何看待突厥国家组织未来 5-10 年的发展？

库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫：基于我担任本组织秘书长近四年的经验，我对未来充满信心和乐观。近年来，组织已进入新的发展阶段。这一阶段的特点是高效且富有成效的合作，旨在取得切实成果。必要的基础已经奠定，我相信这些努力将在未来几年得到充分实现。

我相信，未来本组织将成为一个更加一体化、注重实效且在国际上享有盛誉的平台，为成员国带来切实利益，并为区域稳定与繁荣做出贡献。

我们的长期发展方向在《突厥世界的未来——2040》构想、《突厥世界战略》、《阿斯塔纳宣言》和《突厥世界宪章》等关键战略文件中得到了明确界定。这些文件为深化政治、经济和人道主义领域的合作提供了全面的路线图。

根据“突厥世界的未来——2040”构想，我们的主要目标是基于共同身份、团结和共同繁荣，创建一个更加统一的突厥空间。这包括加强成员国和观察员之间的团结，深化经济一体化，以及为该地区的和平、稳定和可持续发展创造机遇。

从经济角度来看，诸如“中间走廊”、突厥投资基金和突厥工商会的全面运作，以及数字贸易和物流系统的扩展等战略举措将是主要优先事项。目标是在突厥地区创建一个更加一体化和更具竞争力的经济生态系统。

人道主义问题仍然是一体化进程的核心。教育、青年政策、文化交流和人员流动等领域的举措将进一步加强各国人民之间的联系。

突厥国家组织（OTS）将通过OTS+等形式在国际层面得到加强，扩大其全球影响力，并在不断变化的国际体系中确立自身作为建设性和可靠伙伴的地位。

【编译：小穆】