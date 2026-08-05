总统祝贺国家档案馆成立20周年 强调守护历史遗产意义重大

5日，以“档案馆：数字化转型、宪法价值与历史遗产”为主题的哈萨克斯坦国家档案馆成立20周年国际学术实践研讨会在阿斯塔纳举行。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

会议开幕式上，政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃宣读了托卡耶夫总统的贺信。国家元首向档案系统全体工作人员和退休人员致以建馆20周年问候，并感谢他们为保护国家历史遗产作出的重要贡献。

“国家档案馆馆藏保存着大量反映独立哈萨克斯坦建立和发展历程的珍贵资料。档案馆专家深入研究在国外档案机构发现的历史文物，为将珍贵文献带回祖国付出了巨大努力。正因如此，馆藏不断得到充实，目前已汇集跨越十四个世纪的珍贵历史文献。毫无疑问，这项有助于深入了解民族历史的工作具有重要意义。我相信，今天的会议将围绕如何顺应时代要求推动档案事业发展提出富有见地的意见和务实建议。”总统在贺信中指出。

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巴拉耶娃在致辞中感谢为哈萨克斯坦档案事业创建和发展作出贡献的广大工作人员及行业退休人员，并指出，当前哈萨克斯坦正处于一个具有重要意义的历史发展阶段。

“我们已经迈入国家发展的新时代。新宪法将人力资本、教育、科学和创新确立为国家发展的战略重点，同时把保护历史文化遗产、支持民族文化提升到宪法层面。这不仅是为了守护过去，更是为了面向未来。因为民族的历史记忆是国家精神的重要基石，而档案馆正是守护这一宝贵遗产的重要机构之一。正如国家元首刚才所指出的，国家档案馆在重现民族历史、将历史传承给年轻一代方面发挥着重要作用。还有一个好消息是，今年哈萨克斯坦共和国国家档案馆将获授‘国家级档案馆’地位。”巴拉耶娃表示。

据了解，目前哈萨克斯坦全国237家国家档案馆共保存国家档案基金近3000万份档案文件，档案系统共有3500余名专业人员。馆藏还持续吸纳国家和社会活动家、科学界及文化界人士的个人档案资料，不断丰富国家档案资源。

数字化转型是档案事业发展的重点方向之一。近年来，国家档案馆数字化档案占比已由3%提高至26%。目前，哈方已启用“统一电子档案文件”信息系统，实现档案文献的接收、保存，并能够快速响应公民和各类机构的查询需求。

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会议期间，与会代表围绕国家档案基金建设、档案文献学术出版、拓展国际合作、推进档案数字化转型以及人工智能技术应用等议题进行了深入交流。

据此前报道，托卡耶夫总统8月1日向库斯塔奈州成立90周年庆典致贺信。