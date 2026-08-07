国家元首向北哈州成立90周年庆典致贺信

国家元首贺词全文如下：

尊敬的同胞们！

我衷心的祝贺北哈萨克斯坦州成立90周年！

在此期间，克孜勒加尔地区经历了快速发展，成为一个拥有悠久历史的地区。

当今，北哈萨克斯坦是我国重要的粮食产区之一。我们的农民掌握了精湛的农业技术，为保障我国粮食安全做出了巨大贡献。

除了农业之外，该地区的加工业和机械工程也发展迅速。投资项目已经启动，生产设施也已投入运营。所有这些无疑将改善当地居民的生活条件，并促进该地区的进一步繁荣。

这一地区因著名的阿布莱汗而闻名，他在艰难时期维护了国家的统一，成为智慧和远见的象征。哈萨克斯坦北部孕育了众多著名的国家和公共人物、杰出的文化和文学代表、劳动老兵、受人尊敬的人士、著名运动员以及优秀的执法人员。

作为一个团结而富有创造力的国家，我们正在成功地推行大规模变革。被视为国家发展基石的新宪法已于近期生效。这部主要文件清晰地反映了我们人民数百年来的梦想和愿望，以及指引我们未来的坚定价值观。

北哈州人民积极参与了宪法的制定，展现了团结和责任的典范。不同民族的人民和睦相处，秉承着相互尊重和友谊的传统。这片富饶的土地取得的所有成就，都离不开人民的创造力。我相信，你们未来也将继续为国家的繁荣昌盛做出贡献。

祝大家身体健康，万事如意！

愿北哈萨克斯坦州繁荣昌盛！