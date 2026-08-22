突厥国家组织成员国选举机构探讨应对深度伪造威胁

（哈萨克国际通讯社讯）22日，突厥国家组织成员国中央选举机构咨询平台工作会议在阿斯塔纳举行。与会代表重点讨论了选举期间应对深度伪造（Deepfake）、虚假信息及其他形式信息操纵等问题。

哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德罗夫（Нұрлан Әбдіров）、阿塞拜疆中央选举委员会主席马扎希尔·帕纳霍夫（Мазахир Панахов）、吉尔吉斯斯坦中央选举和全民公投委员会主席特内奇特克·沙伊纳扎罗夫（Тынычтык Шайназаров）、土耳其最高选举委员会主席塞尔达尔·穆特塔（Сердар Мутта）、乌兹别克斯坦中央选举委员会主席扎伊尼丁·尼扎姆霍贾耶夫（Зайниддин Низамходжаев）、突厥国家组织副秘书长兼该组织选举观察团团长努鲁·阿列克佩尔奥格雷·古利耶夫（Нуру Алекпер Оглы Гулиев），以及土库曼斯坦中央选举委员会副主席等出席会议。

突厥国家组织、突厥国家议会大会和突厥学院的代表也参加了会议。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

阿布德罗夫在会议开幕式上表示，应继续推动突厥国家选举机构之间的经验交流。

会议期间，与会代表举行了《突厥国家组织成员国选举制度》集体专著推介仪式。阿布德罗夫表示，该书是咨询平台所有参与国代表共同努力的成果。

“我要强调，这不仅仅是哈萨克斯坦的工作或成就，而是我们共同努力的成果。如果大家留意书籍封面，就会看到编辑委员会负责人正是我们尊敬的各位主席。因此，这是我们共同的劳动成果。”他说。

与会代表认为，该书全面介绍了突厥国家组织成员国的选举制度，汇集了不同的实践方式和观点，并涵盖选举领域的现代发展趋势和创新，可为今后的科学研究、提升选举文化、制定教育项目以及深化选举法领域国际合作提供参考。

会议重点讨论了选举期间应对深度伪造、虚假信息以及其他形式信息操纵的问题。

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与会代表指出，人工智能技术快速发展正在给选举进程带来新的挑战。与过去相比，如今虚假或具有操纵性的内容能够以更快速度生成并传播。

古利耶夫表示：“深度伪造可能歪曲候选人的形象，将虚假言论强加于候选人，影响社会舆论，并最终削弱公众对选举制度的信任。”

他还介绍了咨询平台框架下成立的“深度伪造对选举进程影响问题工作组”有关工作。该工作组于2026年4月举行首次线上会议。

与会代表在交流经验后指出，突厥国家组织各成员国已经形成了一些应对新型信息威胁的实践经验，可相互借鉴。

与此同时，与会代表强调，在打击虚假信息的同时，应注意保持与言论自由之间的平衡，并保障公民权利和个人数据安全。

与会代表还对哈萨克斯坦的接待以及会议组织工作表示感谢，并指出，咨询平台已成为突厥国家中央选举机构开展常态化经验交流和加强合作的重要平台。

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突厥国家组织成员国中央选举机构咨询平台由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）于2023年11月3日在阿斯塔纳举行的突厥国家组织第十届峰会上倡议成立。

这一倡议得到突厥国家领导人的一致支持，并被写入2024年11月6日通过的突厥国家组织第十一届峰会《比什凯克宣言》。

咨询平台首次会议于2025年5月在突厥斯坦市举行。