国家元首出席国际人工智能奥林匹克竞赛开幕仪式

总统在讲话中强调，哈萨克斯坦在数字化发展方面做出了战略选择。

- 在联合国电子政务发展指数中，哈萨克斯坦在193个国家中排名第24位。我国在引进新技术方面处于中亚领先地位。我们正在构建一个统一的创新生态系统。在这里，人工智能正日益渗透到公共生活的各个领域，成为管理国家、经济和商业的重要机制。我在去年的国情咨文中明确提出，要在未来三年内将哈萨克斯坦转型为一个全面数字化的国家。宣布2026年为“数字化和人工智能年”也是朝着这一战略方向迈出的重要一步。此外，以创新为驱动的国家发展方向已在7月1日生效的《哈萨克斯坦新宪法》中得到清晰阐述。这仅仅是整个进程的开始。-他说。

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托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦特别重视优质教育，并为有才华的儿童提供全面支持。

- 去年在北京举行的人工智能奥赛中，哈萨克斯坦学生获得了三枚金牌、一枚银牌和三枚铜牌。这一成就值得举国欢庆，它充分展现了我们青年一代巨大的智力和创造力。我谨借此机会感谢指导我们优秀学生的老师和导师们。-国家元首说。

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总统表示相信，本届奥林匹克竞赛将极大地推动国际青年人工智能研究群体的发展。

- 教育始终是团结人民、引领人类走向文明巅峰的桥梁。你们的沟通能力可以成为医学、教育、生态等重要领域创新解决方案的基础。正是在这场奥林匹克竞赛中，改变世界的新思想和新项目或许会诞生。-他说。

讲话中，托卡耶夫总统祝愿参赛者们好运，并向所有为组织这项重要赛事做出贡献的市民表示衷心的感谢。

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创新工场和01ai首席执行官李开复、国际人工智能奥林匹克竞赛主席叶莲娜·马里诺娃、哈萨克斯坦竞技编程联合会主席巴格达·穆辛、Kaspikz创始人之一米哈伊尔·洛姆塔泽，以及Freedom Holding Corp.首席执行官提穆尔·图尔洛夫出席了开幕仪式，并发表了讲话。