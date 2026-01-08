中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:45, 08 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦向突厥国家出口了价值76亿美元的商品

    哈萨克国际通讯社讯）据国家经济部副部长阿山·达尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦主要向突厥国家组织成员国出口铜、石油、粮食和农产品。

    Қазақстан ТМҰ елдеріне 7,6 млрд долларға өнім экспорттаған
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    据他介绍，哈萨克斯坦与突厥国家之间的双边贸易总额达到104亿美元。其中，土耳其（43.6亿美元）、乌兹别克斯坦（38.8亿美元）、吉尔吉斯斯坦（17.8亿美元）和阿塞拜疆（3.9亿美元）之间的贸易额最高。这些国家几乎占突厥国家组织内部双边贸易总额的全部。

    与此同时，哈萨克斯坦对突厥国家的出口额达到76亿美元，同比增长17.1%。进口方面，进口额为28亿美元。因此，贸易顺差达到48亿美元。

    - 这一动态表明，突厥国家市场对哈萨克斯坦产品的需求日益增长。出口增长主要得益于铜及阴极铜、原油、小麦、石油产品、葵花籽油，以及冶金和农产品供应量的增加。这不仅表明原材料出口方向得以保持，也表明高附加值商品的数量有所增加。-他说。

    达尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦高度重视在跨国金融联盟框架内的合作。

    - 如今，突厥国家拥有巨大的经济潜力，而我们共同的任务是充分释放这一潜力。在此背景下，突厥工商会联盟发挥着至关重要的作用。正是通过企业界之间的直接沟通，才能建立稳定的伙伴关系，启动联合项目，并为我们的经济创造新的机遇。-经济部副部长说。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 贸易 进出口 突厥国家组织
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读