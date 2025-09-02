中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:12, 02 9月 2025 | GMT +5

    国家元首出席中国“哈萨克斯坦文化中心”揭牌仪式

    哈萨克国际通讯社讯）正在对中国进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日在北京出席中国哈萨克斯坦文化中心揭牌仪式。

    Мемлекет басшысы Қытайдағы Қазақстан мәдениет орталығының ашылу рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    托卡耶夫总统称，该中心的启用是两国人民精神生活中非常重要的一天。

    - 这确实是一个历史性的事件。这是哈萨克斯坦人民对中国人民的无私情谊，也是中国人民对哈萨克斯坦人民的友谊。首先，我要对尊敬的习近平主席对这一倡议的支持表示最深切的感谢。我谨向中国文化和旅游部部长孙业礼先生，以及所有为该中心的设立做出贡献的中哈两国人民表示诚挚的感谢。我的中国老朋友、外交官、我的恩师刘士勤先生，以及各位知识分子都出席了这场庄严的聚会。我向大家致以最热烈的问候。如果我们的人文联系牢固，我们的友谊也将更加深厚。艺术和文化是连接不同民族的金桥。-总统说。

    总统指出，北京语言大学分校自去年以来已在阿斯塔纳运营。作为此次访华活动的一部分，第二和第三所鲁班工坊在我国揭牌。

    - 总体而言，哈中关系发展势头强劲。我们已迎来第二个“黄金30周年”合作。每年都举行富有成效的高层会晤和会谈，双边贸易额持续增长。去年，两国贸易额达到440亿美元，创下历史新高。预计今年双边贸易的步伐也不会慢下来，投资关系也发展顺利。目前，中国是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴。毫无疑问，两国在国际问题上的立场是相似或一致的。所有这些都清楚地表明，哈萨克斯坦和中国是永恒的战略伙伴。这一进程符合我们两国人民的国家利益。-托卡耶夫说。

    据此前报道，托卡耶夫总统在北京出席哈中企业家委员会第八次会议。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 中国 总统 哈萨克斯坦与中国
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读