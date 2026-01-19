哈萨克斯坦国家库鲁尔泰大会工作分组会议在克孜勒奥尔达启动

据悉，第五次国家库鲁尔泰大会将于1月20日在克孜勒奥尔达举行。届时，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将出席会议，参会人员还包括知名国家和社会活动家、政党代表、非政府组织、商界和专家团体代表，以及各州社会委员会成员。

在正式大会召开前的1月19日，将举行四个工作分组会议，议题分别为：“提示公民社会”“文化、艺术与精神价值”“社会经济发展”以及“教育与科学”。

国家库鲁尔泰成员塞里克·阿克勒拜表示，第五次大会的筹备工作进展顺利。他指出，前四次大会期间提出的多项议题已转化为具体法律和政策成果，解决了一批实际问题。他认为，即将召开的第五次会议可能重点讨论议会改革议题，并不排除围绕法律普及与法治宣传发表意见。他强调，本次会议较往年提前举行，目前各项准备工作正在紧锣密鼓推进中。

同时，马吉利斯（议会下院）议员、国家库鲁尔泰成员谢尔盖·波诺马廖夫表示，国家库鲁尔泰已成为讨论社会热点问题的重要平台，会议议题紧密贴近城乡居民普遍关切的现实问题。他认为，库鲁尔泰营造了一个开放、坦诚的讨论空间，与会者可以就内外政策、国家治理、公共事务及其他各类问题充分表达意见。

他指出，围绕大会讨论的议题，相关重要决策正在形成，部分已进入立法准备阶段，库鲁尔泰成员提出的建议不会被忽视。展望即将举行的第五次会议，波诺马廖夫认为，人工智能及相关问题、数字化发展、国家语言推广的新路径，以及生态环境保护等议题有望成为讨论重点。他同时表示，对议会改革议题展开深入探讨充满期待。

此前，国家元首托卡耶夫已正式确定第五次国家库鲁尔泰大会的召开日期。回顾历史，第四次国家库鲁尔泰大会于2025年3月14日在布拉拜举行，会议期间国家元首就一系列关键问题发表了重要讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】