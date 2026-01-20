国家库鲁尔泰大会：国务顾问总结往期成果并报告最新进展

卡林指出，布拉拜会议结束后，根据总统指示制定并批准了包含53项具体措施的专项落实计划。该计划覆盖多个领域，其中最重要的一项成果是：在议会代表大力支持下，去年共通过6部法律。这些法律分别针对保障儿童安全、限制违法内容传播、规范私有财产命名、禁止在公共场所遮盖面部的服装，以及加强考古领域管理等关键问题。

此外，同期还有10部法律草案进入审议程序。卡林特别强调，儿童权益保护相关举措已全部整合进统一文件——“哈萨克斯坦儿童”综合纲要。该纲要由总统直接指示制定，目前已成为保护未成年人权益的核心政策框架。

卡林还通报，近期政府通过一项新决议，批准了打击毒瘾和毒品犯罪的综合行动计划；去年11月，总统签署命令正式批准《国内政策基本原则、价值观与方向》文件，这是独立哈萨克斯坦历史上首份系统梳理国内政策领域的纲领性文件，其起草过程广泛吸纳了国家库鲁尔泰成员及专家意见。

第五届国家库鲁尔泰首日已收获丰硕成果。卡林透露，会议首日四个专题分会场共举行讨论，近70名成员发言，提出超过200条具体建议。

回顾布拉拜会议的后续落实情况，卡林表示，该次会议有力推动了区域均衡发展。去年以来，《哈萨克斯坦区域发展构想》正式通过，其核心目标是确保全国居民享有同等水平的基础设施覆盖；同时编制了各地区主要文化旅游活动清单。这些仅是部分成果。总体而言，布拉拜会议提出的各项倡议均得到系统推进，库鲁尔泰成员通过分会场、工作会晤等多种形式持续开展深入讨论，确保各项措施高效落地。

第五次国家库鲁尔泰继续聚焦国家长远发展议题，通过广泛凝聚共识，为哈萨克斯坦现代化进程注入新动力。会议后续议程将围绕收到的200余条建议展开深入审议。

【编译：木合塔尔·木拉提】