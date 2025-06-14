国家库鲁尔泰大会三周年：推动改革倡议结出丰硕成果

—库鲁尔泰大会的组成始终在不断更新，其成员涵盖议会代表、政党代表以及来自教育、科学、文化、商业、医疗、体育、人权保护等各界的社会团体代表、地区公共咨询委员会成员、青年领袖和社会积极分子。-卡林写道。

卡林指出，过去三年中，国家库鲁尔泰大会逐步发展成为一个提出创新理念与战略举措的重要平台，致力于动员社会各界为实现国家共同目标而努力。

据他介绍，在此前举行的四次会议和工作讨论中，库鲁尔泰成员提出了多项建设性建议，其中大部分已付诸实施。

在各届大会上，以下重要政策文件得到了审议通过或提出建议：

《2020—2025年社会劳动价值观推广综合规划》

《2023—2029年哈萨克语语言政策发展构想》

《2023—2025年哈萨克斯坦信息学说实施行动规划》

《2023—2025年打击毒品与毒品犯罪综合规划》（2026—2028年版本正在制定中）

《2024—2026年打击非法赌博与赌瘾综合规划》

《2023—2025年预防中小学生和青少年吸食电子烟路线图》

“儿童图书馆”项目

《2024—2026年志愿者发展与支持路线图》

卡林特别指出，库鲁尔泰大会在推动人道主义和社会价值建设方面也发挥了积极作用。具体包括：

哈兹拉特苏丹史文化保护区暨博物馆被授予国家地位；

成立霍贾·艾哈迈德·亚萨维遗产研究中心，并成功举办国际学术研讨会；

制定以树立全民价值观为导向的统一教育规划“诚实公民”；

设立全国图书日，并于今年4月23日首次庆祝。

在库鲁尔泰大会倡议框架下，已有16项法律获得通过，显示出该机构的实际推动力。目前，另有5项法律草案正在审议之中。

卡林还表示，国家库鲁尔泰大会正在成为规划国家长期发展议程的重要机制。作为成果之一，政府已根据第三次大会提出的建议，批准并推进至2029年的国家基础设施发展计划。

—在第四次库鲁尔泰大会上，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫明确提出，在国家独立40周年来临之际，国家发展的五大优先方向应聚焦于：数字化与人工智能、交通与过境、能源、农工综合体以及人力资本建设。-卡林总结道。

【编译：阿遥】