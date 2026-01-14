20:49, 14 一月 2026 | GMT +5
阿比舍夫：国家库鲁尔泰大会已成为高效公共对话平台
（哈萨克国际通讯社讯）政治评论员、国家库鲁尔泰大会成员哈兹泽·阿比舍夫在接受媒体采访时表示，国家库鲁尔泰大会已逐步发展成为一个高效的公共对话平台，为社会各界就国家战略性议题展开深入讨论提供了重要契机。
阿比舍夫指出，政治学中有一个重要概念被称为“审议性民主”，其核心在于超越单纯的政治竞争机制，吸引更广泛的社会力量参与到关系国家未来发展的重大议题讨论之中。
—类似的咨询性机构在国际上并不少见。例如法国的经济社会委员会、俄罗斯联邦公众院、吉尔吉斯斯坦库鲁尔泰大会，以及加拿大的相关平台。立法机构在运作过程中不可避免地受到党派纪律和政治博弈的影响，而这类不具备行政权力的咨询平台，则为社会不同阶层提供了更加开放、自由的交流空间，有助于缩短彼此之间的距离，-阿比舍夫解释说。
他认为，哈萨克斯坦的国家库鲁尔泰大会正是在这样的背景下发挥着独特作用，并承担着重要使命。
—库鲁尔泰大会本身具有深厚的历史内涵。它汇聚来自全国各地的代表，是一个具有象征意义的国家性平台。国家元首也正是在这里，直接向社会宣布事关国家发展的重大战略倡议，-阿比舍夫表示。
他同时不排除在即将举行的国家库鲁尔泰大会会议期间，围绕政治改革等议题展开广泛讨论的可能性。
—公众通常关注的是全体会议以及总统发表的讲话，但在此之前，大会还将进行为期两天的分组讨论。来自各地区的代表通过“开放麦克风”的形式，不设限制地交流观点。正是在这种充分而深入的讨论过程中，社会共识逐步形成，甚至有关议会改革的构想，也可能在这一平台上酝酿并最终成形，-他总结道。
【编译：阿遥】