中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:44, 24 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦国家气象总局：到2050年里海水位或将下降5.5米

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦生态和自然资源部官方网站消息，哈萨克斯坦国家气象总局发布了关于里海水位变化的最新预测报告。

    Каспий денгизи
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    报告指出，气候变化与人类活动的共同影响正持续推动里海水位下降，而其中受影响最严重的区域是哈萨克斯坦水域部分。

    根据国家气象总局使用“Community Climate System Model”气候模型并依据RCP4.5和RCP8.5两种排放情景进行的研究，结果显示，里海水位下降趋势将在未来几十年持续。

    预测结果表明，到2050年，里海水位（按波罗的海基准系统计算）将降至–32.4至–34.0米，而目前的水位约为–28.5米。这意味着——到2050年，里海的水位可能比现在再下降约5.5米。

    国家气象总局提供了自1940年以来里海水位变化的历史数据：

    • 1940—1977年：年均下降4厘米（共下降约1.2米）；

    • 1978—1995年：年均上升13厘米（共上升约2.5米）；

    • 1996—2023年：年均下降8厘米（共下降约1.83米）；

    • 2006—2024年：累计下降约2米。

    今年8月在阿克套召开的科学会议上，专家指出，过去20年间，里海在哈萨克斯坦境内的海岸线已后退约18公里，同期海平面平均下降约2米。

    按照目前趋势，一些科学评估预测，到2050年，里海在哈萨克斯坦部分的海岸线可能较现有位置再后退约35公里。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 里海 国家气象总局 环保
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读