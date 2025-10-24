哈萨克斯坦国家气象总局：到2050年里海水位或将下降5.5米

报告指出，气候变化与人类活动的共同影响正持续推动里海水位下降，而其中受影响最严重的区域是哈萨克斯坦水域部分。

根据国家气象总局使用“Community Climate System Model”气候模型并依据RCP4.5和RCP8.5两种排放情景进行的研究，结果显示，里海水位下降趋势将在未来几十年持续。

预测结果表明，到2050年，里海水位（按波罗的海基准系统计算）将降至–32.4至–34.0米，而目前的水位约为–28.5米。这意味着——到2050年，里海的水位可能比现在再下降约5.5米。

国家气象总局提供了自1940年以来里海水位变化的历史数据：

1940—1977年：年均下降4厘米（共下降约1.2米）；

1978—1995年：年均上升13厘米（共上升约2.5米）；

1996—2023年：年均下降8厘米（共下降约1.83米）；

2006—2024年：累计下降约2米。

今年8月在阿克套召开的科学会议上，专家指出，过去20年间，里海在哈萨克斯坦境内的海岸线已后退约18公里，同期海平面平均下降约2米。

按照目前趋势，一些科学评估预测，到2050年，里海在哈萨克斯坦部分的海岸线可能较现有位置再后退约35公里。

【编译：达娜】