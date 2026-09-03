国际专家：阿拉木图具备打造世界级山地旅游集群的巨大潜力

（哈萨克国际通讯社讯）法国滑雪度假区协会DFC主席、国际山地产业专家卢卡斯·马尔尚表示，阿拉木图拥有打造世界级综合山地旅游集群的巨大潜力，其中最突出的优势之一，是城市与山区距离极近。

马尔尚曾参与法国阿尔卑斯山区、哈萨克斯坦和阿联酋多个度假区的规划、建设和现代化项目，工作涵盖可行性研究、项目建设、启动和运营管理等环节。他近日在接受采访时，就阿拉木图超级滑雪场（Almaty SuperSki）项目的发展潜力、生态风险以及现代山地地区开发原则等问题分享了看法。

马尔尚表示，阿拉木图发展山地旅游的潜力毋庸置疑，但潜力只是起点，项目最终能否取得成功，取决于具体实施方式。

他认为，阿拉木图首先拥有十分独特的区位优势。

- 世界上并没有多少地方可以让人从办公室出来后，只需20至30分钟，甚至更短时间，就能抵达山区，尤其是在这样一座大型城市。 - 他说。

其次，阿拉木图国际机场距离山区较近，车程约50分钟，这为同时发展国内和国际旅游创造了有利条件。

Фото: KTD

谈及地形条件，马尔尚表示，科克扎伊劳（Kok-Zhailau）的地理条件虽然并非十全十美，山区开发本身也总会面临一定困难，但从他考察的阿拉木图周边地区来看，这里是较适合发展相关项目的区域之一。

他指出，该地区尤其适合建设面向初学者的绿色和蓝色滑雪道，因此从项目开发角度看具有明显优势。

马尔尚近期还考察了琼布拉克滑雪场和麦迪奥。他表示，阿拉木图居民对山区休闲活动有着较高需求。

- 我看到这里的人口非常年轻、活跃而且充满活力。欧洲很多国家正面临人口老龄化，我们只能羡慕这样的年龄结构。 - 他说。

马尔尚表示，他看到许多居民前往山区散步、陪伴孩子或尝试新的休闲方式。随着社会发展，人们的休闲文化也应不断丰富，这与生活质量直接相关。

他说，与长时间使用手机或把全部休闲时间花在购物中心相比，山区能够带给人完全不同的体验。山地休闲可以让人更加愉悦，并有助于提升生活质量。

谈及Almaty SuperSki可能带来的生态影响，马尔尚表示，对于相关担忧完全可以理解，但不能简单用几十年前欧洲滑雪度假区的开发方式来衡量今天的项目。

Фото: KTD

他指出，上世纪五六十年代法国开始开发滑雪度假区时，同样存在质疑声音。一些山区当时选择不发展旅游业，但由于缺少新的经济机会，人口随后逐渐向城市流失。

马尔尚同时承认，过去一些大型开发企业在实施项目时，对环境影响的重视程度确实低于今天。

不过，如今情况已经发生变化。人们越来越清楚，游客前往山区本身就是为了体验自然和欣赏景观，因此近年来已经形成了许多新技术和开发方式，可以显著降低度假区建设和运营对生态环境造成的影响。

他表示，完全消除项目对自然环境的影响并不现实，但通过科学规划和负责任的开发，可以将影响降至最低。

同时，山地旅游也能够让更多人认识自然环境的价值。

- 当一个人在山区度过时间，亲眼看到自然之美并获得积极体验后，他往往会更加珍惜这个地方，也更愿意保护环境。对自然的尊重，很多时候正是从个人体验开始的。 - 马尔尚说。

在谈到如何降低建设过程对自然环境的影响时，他指出，最重要的原则之一，是让项目适应现场实际自然条件。

例如，在修建道路、建筑或整理滑雪坡道过程中，施工人员可能发现规划阶段未充分掌握的树木、湿地区域等自然要素。这种情况下，应及时调整原有设计方案。

- 项目必须适应实际地理条件。不要与地形作斗争，而应该充分考虑其特点，与自然环境共同工作。 - 他说。

马尔尚表示，从此次与Kazakh Tourism Development团队在阿拉木图开展工作的情况来看，哈萨克斯坦已经具备相应的专业人才和技术能力，而这类专业能力并非所有山地旅游项目都具备。

他同时指出，除建设阶段外，度假区投入运营后的交通组织同样十分重要。

法国此前曾对滑雪度假区单日滑雪活动的碳足迹进行研究。结果显示，大部分碳排放并非来自度假区本身的运行，而是来自游客前往度假区时所使用的交通工具。

马尔尚认为，Almaty SuperSki在这一方面具有潜在优势。未来相当一部分游客有望通过公共交通和吊厢式缆车抵达度假区。

因此，如果这一交通模式得到落实，该项目有望采用一种更有利于降低环境影响的山地旅游发展模式。

据了解，Almaty SuperSki是阿拉木图山地集群重点项目之一。目前，项目已由前期筹备转入实际实施阶段。根据规划，项目将建设11条现代化缆车线路，并配套推进相关核心设施建设，滑雪度假区计划于2028年12月投入运营。