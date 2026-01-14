国家支持措施推动发展：哈萨克斯坦珠宝市场持续扩张

数据显示，2025年前10个月，哈萨克斯坦珠宝产品产值同比增长41.3%，达到410万美元。同期，珠宝产品进口额增长39.6%，达1.747亿美元；出口额增长7.3倍，增至5450万美元。国内消费规模也实现稳步扩大，同比增长3.2%，达到1.243亿美元。

珠宝产业的增长，与国家长期实施的政策支持密切相关。自2016年起，哈萨克斯坦为珠宝企业设立了每年最多300公斤黄金的采购配额。精炼黄金优先出售给哈萨克斯坦央行，仅2025年该渠道销售量就约为74吨。此外，黄金生产企业Tau-Ken Altyn还通过销售颗粒化精炼黄金的方式，落实相关供应机制。

在税收政策方面，自2023年1月起，哈萨克斯坦对在本国经营的珠宝制造商，按配额采购的黄金实行增值税（VAT）免税政策。2025年，企业通过该政策累计采购黄金38公斤，较2024年的34.3公斤增长10.7%。

与此同时，阿斯塔纳经济特区将贵金属和宝石首饰生产列为优先发展领域，为行业投资和产能扩张创造了有利条件。

在行业监管方面，针对国内生产企业，已取消银质珠宝产品在检测实验室加贴标识的强制性要求，进一步降低了企业合规成本。

目前，哈萨克斯坦全国共有4542家从事珠宝贸易的市场主体，其中445家为生产型企业。相关部门提醒，珠宝产品的生产和销售仍严格依据《贵金属和贵宝石法》进行规范管理。

业内人士认为，随着政策环境持续优化，哈萨克斯坦珠宝产业有望在扩大出口、提升附加值及完善产业链方面取得进一步进展。

【编译：达娜】